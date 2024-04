Inflación, dólar, tasas y ley Bases: la dicotomía de los mercados y la salida del cepo en la mira de la city

La escalada del conflicto en medio oriente sumó un condimento más para la semana. ¿Tendrá repercusión? en tanto la Ley de Bases y su aprobación sigue siendo la clave política más observada para los mercados.

Los mercados locales operarán esta semana con suma prudencia, en línea con la tendecia de las plazas globales por la preocupación generada por el conflicto entre Irán y Israel.

La amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos de Oriente Próximo y arrastre a Estados Unidos ha puesto en alerta a la región. Washington dice que no busca un conflicto con Irán, pero que no dudará en proteger a sus fuerzas y a Israel.

En medio de las tensiones internacionales, operadores opinan sobre el futuro de la Argentina que ha registrado una moderada baja en su inflación en marzo y anunció un nuevo recorte en la tasa de referencia del banco central (BCRA).

En el plano político, el Gobierno de Javier Milei busca avalar en el Congreso un decreto con un paquete de medidas que pretende desregular la economía, que ya fue rechazado por senadores y ahora debe ser debatido en la Cámara de Diputados.

«Se acentuaron los dos grandes desafíos internacionales: el temor a la recesión y a la guerra«, dijo VatNet Financial Research y estimó que es momento de «extremar la cautela».

«En momento de crisis, el dólar o los bonos de Estados Unidos son el refugio”, señaló Mariano Sardans, de la Gerenciadora de Patrimonios FDI.

«En el ámbito local, la atención estará en la ley de bases que enviará el Gobierno al Congreso», dijo el agente de compensación y liquidación Balanz.

La expectativa del mercado vs la economía real

«Hay en el mercado financiero una expectativa muy buena de lo que puede llegar a venir, que por el momento yo soy más precavido, no digo que no pueda salir bien, pero me parece que quedan bastantes cosas sin resolver y eso es lo que se va a develar en los próximos meses», dijo en declaraciones radiales el economista Guido Lorenzo.

«Existe la desconexión entre el lado real y el lado financiero. El lado financiero por ahí tiene la cabeza más puesta en el futuro, entonces encuentra una expectativa de que la cosa se encaminan, mientras que el lado real todavía no lo refleja. Tenés esa relativa euforia en los mercados financieros con una depresión muy fuerte», señaló.

«La baja de tasas daña la demanda de dinero, ya en niveles históricamente muy bajos”, dijo el consultor Miguel Ángel Broda.

Tras la baja en la tasa de referrencia del BCRA, las «tasas neutras o levemente positivas probablemente surjan como consecuencia de la flexibilización de las restricciones cambiarias. Mientras tanto, continuará la “licuación” de depósitos, pero a una menor velocidad que en el verano», estimó Delphos Investment.

El BCRA bajó las tasas y sigue afectando el ahorro Ignacio Petunchi

Inflación: el balance que hace la city

«La inflación de abril muestra un fuerte impacto de los ajustes en las tarifas de gas y agua, pero una importante moderación en la gran mayoría del resto los rubros, incluidos alimentos y bebidas, que son clave en la inflación núcleo», destacó un informe de la consultora de C&T, y agregó que «por ello, la inflación total del mes podría llegar a ubicarse en un dígito».

«El índice de precios se sigue desacelerando», afirmó Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso, y señaló que «proyectamos que abril cerrará con una suba mensual del 9,5%; incluso ante el impacto de la suba de las tarifas. Esto porque el impacto de actualización de los precios regulados se ve compensado con una fuerte desaceleración de los no regulados».

«Para el año en curso se prevé fuerte caída en la actividad, del orden del 5%, y de la tasa de inflación, que se ubicaría en torno al 160% anual. La acumulación de reservas del BCRA ha motivado algunas propuestas de acelerar el levantamiento del cepo cambiario», señaló un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL).

Agregó que «sin embargo, es prudente demorar esta decisión hasta tanto se resuelvan los problemas de ‘stocks’ acumulados de demanda de divisas».