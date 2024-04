Mirtha Legrand incomodó a Isabel Macedo con una pregunta de Facundo Arana : la creativa respuesta de la actriz

La actriz estuvo invitada a “Almorzando con Juana” y protagonizó un momento de tensión cuando Mirtha Legrand le consultó por los diez años de amor con el actor.

Isabel Macedono pudo ocultar su incomodidad cuando Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Facundo Arana. En medio de un clima de tensión, la actrizlanzó una llamativa frase.

“¿Vos estuviste de novia con Arana no?”, le preguntó la Chiqui al aire de Almorzando con Juana (eltrece). La actriz solo atinó a afirmar. “¿Mucho tiempo no?”, indagó la conductora. “Diez años”, recordó ella.

Al ver que la invitada contestaba a cuenta gotas, Mirtha quiso saber si le hacía bien recordarlo. A lo que Macedo retrucó divertida: “Yo no me acuerdo lo que comí ayer, o sea, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días”.

Isabel Macedo se incomodó con una pregunta sobre su relación con Facundo Arana y lanzó una llamativa frase (Foto: Captura eltrece)

Frente a la incomodidad de la artista, la diva de los almuerzos dio por cerrado el tema: “Diez años, es mucho. Qué bárbaro. Bueno, se te ve muy feliz ahora, te felicitamos por esta vida que tenés”.

Isabel Macedo contó cómo hizo para superar las críticas sobre el cuerpo de su hija: “Estoy muy meditada”

En su paso por la mesaza de Mirtha Legrand, Isabel Macedo recordó cuando su hija menor, Julia, fue víctima de cyberbullying. ¿Qué había pasado? Macedo había publicado una foto de su beba y los usuarios de las redes sociales aseguraron que tenía sobrepeso.

Isabel Macedo habló de las críticas que sufrió su hija (Foto: captura eltrece-Instagram/isabelmacedophoto)

“No tengo nada que desarrollar al respecto. La menor ya tiene un año y 10 meses. Habla de esto, de la libertad de las redes, de creer que uno puede decir”, comenzó la esposa de Juan Manuel Urtubey.

Acto seguido, destacó sobre las redes: “Acortan las distancias, así como nos pasa con amigos que viven muy lejos y todo… vos ponés una foto y tus amigos pueden ver el crecimiento de tus hijos y compartir con la familia”.

“Y también vienen con eso, con la libertad y la liviandad con que la gente dice cosas”, indicó, por otro lado.

Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey, Belita y Julia / Fuente: Instagram

Respecto a cómo hizo para evitar que las críticas a su hija le afectaran, Macedo explicó: “No me sentí mal porque, primero, que estoy muy meditada. Medito mucho hace muchos años”.

Por último, cerró: “Siento que hay que poner cada cosa en su lugar y mis hijas no están criadas así. Siento que estamos acá una sola vez y que tenemos que ser lo más amorosos y buenos”.