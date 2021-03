Instagram anunció nuevos cambios en la aplicación: ¿qué son las «salas en vivo?

Cada actualización que hacen las diferentes aplicaciones repercute directamente en los usuarios, ya que se divide entre los que les gustan las nuevas funciones y los que están en contra y hacen sus críticas al respecto. Con el correr de los días, todos se terminan acostumbrando y adaptando a esos cambios.

En este caso, Instagram, que viene generando el enojo de los usuarios por sus últimas actualizaciones, anunció que se viene un nuevo cambio en la red social. Según informaron en su cuenta oficial, la aplicación sumará la función de «Salas en vivo».

Esto quiere decir que se podrá organizar un vivo de hasta cuatro personas, hasta el momento solo se podía hacer de dos. Las ideas que plantea Instagram para su uso son: «iniciar un programa de entrevistas o un podcast, organizar una sesión de improvisación o co-crear con otros artistas».

Live Rooms has entered that chat 👀



Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4