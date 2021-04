La respuesta esquiva de Matías Morla sobre su responsabilidad en la muerte de Diego Maradona

El abogado brindó una entrevista para el nuevo programa de Jorge Rial en América, Tv Nostra. E hizo un silencio cuando le preguntó sobre su responsabilidad en la salud de quien era su amigo.

Matías Morla rompió el silencio en una entrevista con Jorge Rial para el debut del programa TV Nostra, de América. El abogado aseguró que el único remordimiento que tiene por la muerte de su amigo fue no haber hecho todo lo posible para que él cumpla el deseo de ver a todos sus hijos juntos. Y además, ratificó que cree que Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe son «ladronas».

«Fue muy triste todo lo que pasé fue muy triste desde el punto de vista amigo y de cariño. Cuando se muere Diego se muere mi mitad. Maradona facturaba, se murió ¿y qué hace? la marca Maradona. Mientras en Europa me piden la marca, les digo que no, hacen una marcha en la plaza. La gente que se le cerraron la puerta del velorio a las cuatro de la tarde, la llamaron para marchar. Y la gente se avivó, no fue nadie», lanzó.

Luego hizo mención al velatorio. «Yo hay algo que no voy a perdonar. no me dejaron despedirme de Diego y no me interesa porque yo me despedí y me dijo te amo. A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie, me interesa quedar bien con Diego, ese era Diego conmigo», aseguró.

«Cuando Maradona estaba mal, yo me di cuenta que estaba mal. Y a Maradona lo abandonaron. Eso esta claro. Murió solo», comentó, y ante la pregunta sobre su responsabilidad en la muerte, el abogado esquivó: «Lo único que me queda a mí, es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el ultimo deseo de Diego, que era ver a todos los hijos juntos. Nada más».

«Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca a una mesa con Jana o con Junior. Y si lo hacen lo hacen por este tema, no lo hicieron nunca antes. Maradona cuando se murió dijo que la ladrones son ellos, no yo. Maradona no fue al casamiento de ellos. Maradona sabia que les habían robado ellos, no yo. Y las hermanas también», afirmó.