LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Abril

«Ven Espíritu Santo. Ilumíname para que sepa decir las mejores palabras, esas que puedan hacer bien a los demás.

Tómame Espíritu Santo, para que a través de mis gestos se exprese el amor de Jesús y los demás puedan crecer en la amistad que les ofreces.

Dame flexibilidad y apertura, para que me adapte con sencillez a las necesidades de los otros.

Dame un oído atento, para escuchar lo que tú me digas a través de ellos.

Fecunda y reaviva los carismas que derramaste en mi vida para cumplir mi misión en el mundo.

Guíame, Espíritu Santo. No dejes que confunda el camino.

Enséñame a discernir, para que no me desgaste cuidando la apariencia o buscando fama.

No dejes que ponga mi apoyo en falsas seguridades que me alejan de ti.

Toca mi interior, Espíritu Santo, para que viva de ti, para que me deje llevar por ti donde quieras, como quieras, cuando quieras.

Para que mi camino me oriente siempre a ti, para que siempre esté contigo, para que sepa de verdad que sólo en ti está la fuente de la vida.

Gracias, Espíritu Santo, porque puedo participar en la construcción del Reino de Dios, y así puedo crecer en tu amor.

Amén.»

🌾 PILDORAS DE FE🌾

Dios de Poder, Dios de fuerza y esperanza, aquí estoy para recibir todas las bendiciones que necesito en este día que Tú me has regalado, para salir victorioso. Cuento desde ya con todos tus consuelos que disipan toda duda de mi corazón y me hacen ser más confiado, valeroso, sin temor de rendirme a la adversidad. ¡Nada me turba, nada me espanta, siento tu presencia! Amén

🌿REZA UN PADRE NUESTRO POR SU SANTIDAD Y LA DE TODOS LOS SACERDOTES🌿

🌾 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

29 de Abril

Hoy contemplamos lo que hizo el Espíritu en la vida de Santa Catalina de Siena. Por una parte, en ella vemos realizada la sabiduría de los sencillos, porque Catalina era una mujer analfabeta, sin formación, que llegó a explicar misterios profundos de la vida espiritual y fue capaz de sacar de sus errores a muchos pretendidos sabios de su época. La acción del Espíritu en quien se deja enseñar por él, produce la más alta sabiduría, e infunde en los aparentemente débiles un arrojo incomprensible. La humilde e inculta Catalina era capaz de dirigirse al Papa dándole consejos y de reprochar de frente las debilidades de los obispos.

Además, el hombre o la mujer donde obra el Espíritu, que se deja llevar en la

🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 14, 21-26

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos:

«El que recibe mis mandamientos y los cumple, ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y Yo lo amaré y me manifestaré a él.»

Judas -no el Iscariote- le dijo: «Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?»

Jesús le respondió: «El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió.

Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 14, 21-26:

💫El proceso del cristiano

1) El que ama:

Quien ama no lo hace por una cuestión sentimental, sino más bien por una convicción madurativa. Es muy común confundir amor con actos meramente sentimentales y reducirlo a una cuestión de imagen o de hechos agradables. Amar es darse ante quien veo sus miserias y potenciales. El amor es un proceso porque mientras conozco, acepto y mientras acepto, asumo y mientras asumo, lo quiero.

2) Cumplir:

En el catolicismo hemos reducido la religión a actos morales y hasta incluso creemos que por cumplir normas llego a amar al Señor. No es que si cumplo normas amo a mi hermano, sino más bien es que cuando amo, cumplo.

3) Fiel:

La fidelidad es un producto de la madurez, pero también de asumir que hay alguien o algo que te llena. Cuando hay infidelidad hay necesidad. La infidelidad de una persona es el sentimiento en la punta del iceberg. Para que haya fidelidad es necesario creatividad, presencia y generar momentos de calidad. El deseo no tiene necesidad. Amar a alguien es decirle no te necesito, pero yo quiero que estés en mi vida porque te amo. Amar no es necesidad sino plenitud. Algo bueno está por venir.

🌾 SANTO DEL DIA🌾

SANTA CATALINA DE SIENA

29 de Abril

Santa Catalina nació en 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad, y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los siete años, consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los doce años, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio, y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de esta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial, y así

🌾 PILDORAS DE FE🌾

No hay lugar en tu vida para perder nunca la esperanza, porque siempre Dios te acompaña y te bendice. Si abres tu corazón al Señor cada día estarás disfrutando de todas esas bendiciones que Él quiere regalarte. Deja que hoy Dios sea ese Sol que traiga la luz a tu vida, calor a tu alma, y color a todos tus días. Te quiero invitar a decidir ser optimista, tener esperanza, amar, estar alegre y creer que podrás salir adelante. Quizás no puedas cambiar las circunstancias, pero sí puedes cambiar tu manera de enfrentarlas, con fe y esperanza. Amén.

🌿REZA UN PADRE NUESTRO POR SU SANTIDAD Y LA DE TODOS LOS SACERDOTES🌿

🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 14,27-31a

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis.

Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo; no es que él tenga poder sobre mi, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Juan 14, 27-31a:

💫El evangelio de hoy es alentador

1) La paz:

Creo que es lo que vos y yo siempre buscamos: tener paz. Nada se logra sin tener paz interior. Esa paz que te regala Jesús. Su paz es profunda y además permite comprender que estás en su mano. La paz que Dios da no es que te soluciona al toque el problema, sino que te alivia y te fortalece para que vos puedas luchar ante el problema. Las situaciones siempre están, lo importante es cómo las enfrentas. Y esa paz interior solo la vas a encontrar en la oración. Esa paz interior que Dios te concede te hace recordar que Dios está en vos.

2) No te inquietes, ni temas:

Son dos palabras importantes para este día. Es algo que tenemos que saber, que Dios hoy te pide que no te inquietes. Sabe esperar y tener paciencia. No tengas miedo. Es verdad que los golpes de la vida son duros y uno se arrebata, y tiene miedo de equivocarse, por tomar decisiones rápidas. No tengas miedo porque Él está. No te olvides “Él está”.

3) La grandeza de Dios es su misericordia:

Recordá que Dios vence. Por más grande que sean las tentaciones, no decaigas, porque Dios está. Algo bueno está por venir.

🌾 SANTO DEL DIA🌾

SAN PIO V, PAPA

30 de Abril

Miguel Ghislieri nació en 1504 en Bosco, en la diócesis de Tortona y tomó el hábito de Santo a los 14 años en el convento de Voghera. En 1556, fue elegido obispo de Nepi y Sutri y al año siguiente, fue nombrado, Inquisidor General y Cardenal. El santo tomó el nombre de Pío V desde el primer momento de su Pontificado (1565) y puso de manifiesto que estaba decidido aplicar no solo la letra sino también el espíritu del Concilio de Trento. En 1568 se publicó en nuevo Breviario, en el cual se omitía las fiestas y extravagantes leyendas de algunos santos y se daba a las lecciones de la Sagrada Escritura su verdadero lugar. Además, se terminó el catecismo que el Concilio de Trento había mandado a redactar y el Pontífice mandó a traducirlo en diferentes lenguas.

El éxito del Papa se debió en gran parte, a la veneración que el pueblo le profesaba por su santidad; su oración era fervorosa y frecuentemente visitaba a los hospitales y asistía personalmente a los enfermos. Sin embargo, durante su pontificado, el Papa tuvo que enfrentar dos grandes amenazas: la difusión del protestantismo y las invasiones de los turcos, frente a lo cual trabajó incansablemente. En 1572, el Papa sufrió el violento ataque de una dolorosa enfermedad que le produjo la muerte el 1 de mayo del mismo año, a los 68 años de edad.

🌾 PILDORAS DE FE🌾

Dios hoy te pregunta: «¿Acaso crees que no soy capaz de ver tu aflicción y rescatarte, y liberarte?» Si lo dejas actuar, Dios es capaz de hacer cosas nuevas en tu vida, de blindar tu corazón contra la prueba y fortalecerlo. Dios es capaz de rescatarte, liberarte, consolarte y amarte tanto que jamás sientas que tristeza alguna sacuda tu vida. Con Dios de tu lado no hay soledad que valga que pueda quebrantarte el alma ¡Dios te sostiene y todo lo puede! Repite ahora: “Señor, que nada ni nadie me haga olvidar que puedo contar con tu poder y llevarme por caminos de bendición”.