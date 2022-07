LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

28 de Julio

Una de las maneras más frecuentes de “expulsar” al Espíritu Santo es cuando fomentamos la nostalgia por el tiempo que va pasando, por la vida que se nos va de las manos, por la juventud que va pasando, o ya pasó, y no vuelve más.

Nos vamos desgastando y hay cosas que ya no podremos vivir. Nos duele sentir que hemos desperdiciado muchas oportunidades para ser felices, y tememos que siga pasando el tiempo y lloremos lo que no hemos sabido vivir.

Olvidamos que hay una forma de vivir que hace que el paso del tiempo no sea ir destruyéndose o perdiendo vitalidad. Hay una forma de vivir que hace que el paso del tiempo sea un enriquecimiento cada vez mayor, un camino hacia una vida cada vez más plena, un itinerario hacia una juventud cada vez más llena de vitalidad interior.

Para un árbol, para un vino, para una perla preciosa, el paso del tiempo no es un dramático desgaste o debilitamiento; al contrario, es una maduración que los va mejorando, los va enriqueciendo, los va fortaleciendo. Lo mismo sucede con el espíritu humano. Decía San Pablo: “cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando de día en día” (2 Cor 4, 16).

PILDORAS DE FE🌾

No pierdas las esperanzas. Por eso, todos los días, debes levantarte seguro de que vas a triunfar. No te quedes pegado en esa circunstancia, Dios actuará pronto, no desmayes. Recobra el ánimo y nunca te olvides que Dios siempre te acompaña. Anímate y lucha con todas tus fuerzas y con las fuerzas de Dios, ruégale, pídele, clámale, implórale ¡Ten fe en lo que Dios hará y entonces recibirás las respuestas que has estado esperando! Vamos, sonríe porque con Dios te esperan cosas hermosas, días maravillosos, sueños que realizar y nuevas bendiciones por descubrir. Deja que Dios sea ese sol, que traiga luz a tu vida y el destello de nuevas esperanzas que no se apagan.