LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

10 de Abril

Espíritu Santo, te doy gracias por tu llamado de amor, porque me permites colaborar con tu obra y me das fuerzas para servirte. Acepto la misión que me has confiado para extender el Reino de Jesús. Quiero mirar el mundo con los ojos de Jesús, con la luz del Evangelio.

Ayúdame Espíritu Santo, a reconocer los desafíos del mundo de hoy, para que pueda ofrecer mi humilde aporte.

En un mundo que está perdiendo muchos valores preciosos, enséñame a comunicar el estilo de vida de tu Evangelio.

En un mundo donde muchos te buscan pero equivocan el camino, ayúdame a mostrar la belleza de tu Palabra con todas sus exigencias.

En un mundo donde muchos hermanos sufren injustamente la miseria y son excluidos de la vida social, transfórmame en un instrumento de solidaridad y de justicia.

En un mundo donde crecen el individualismo, la competencia y las divisiones, conviérteme en un instrumento de diálogo, de unidad y de paz.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios no siempre cambia tu situación. A veces Él está trabajando a través de ella, y lo que está es cambiando tu corazón. Tu tristeza se convertirá en alegría, tus lamentos en júbilo, solo tienes que hacer que Dios sea el centro de tu vida. Si Dios está de tu lado, si confías en su providencia, créelo, no habrá nada ni nadie que pueda impedir que alcances tu felicidad. Dios es tu refugio, tu consuelo y tu fuerza, poderoso defensor en el peligro y tu escudo impenetrable contra los malos deseos. Dios, levantará un MURO DE PODER sobre ti y te protegerá de todos los que busquen causarte algún daño, solo confía en su Amor paternal ¡Ánimo!