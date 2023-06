LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

14 de Junio

«Ven Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida. Que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada mañana. Porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío.

Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque todo es nuevo cada día, porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento algo precioso está naciendo, y la vida vuelve a brotar por todas partes.

Quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo. Que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo. Toma toda mi vida, Espíritu Santo, y llénala de la eterna novedad de tu amor. Que este día no pase en vano, y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No vayas pensando por allí que eres incapaz de salir de esa situación problemática, Dios hará cosas maravillosas en ti, ¿sabes por qué?, porque: ¡Dios no se ha olvidado de ti ni lo hará jamás! ¡Animo!, ¡No te detengas!, ¡No te des por vencido!, ¡No te rindas! Dios no permitirá que te hundas si en Él confías. Él quiere recordarte hoy que siempre estará a tu lado ¡Buenos días!