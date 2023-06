EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 5,17-19:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el Reino de los Cielos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 5, 17-19:

💫Dar cumplimientos.

1) El no:

Muchas oraciones se evitan regalándote el no. No tienes que ir a todos los lugares donde te invitan para que no se ofendan o para quedar bien. Y que se ofendan… ninguno de los que se ofenden cuando te mueras se van a tirar en la misma tumba tuya, capaz que te dedican un minuto. No dejes que esa preocupación por “perder una amistad”, ante una invitación o un compromiso, te haga perder la paz. La sabiduría es saber decir sí y saber decir no. La vida es muy corta y nunca llegarás a complacer a todo el mundo. Regálate el sí para muchas otras prioridades. En cuántos problemas te metiste por no decir no, o por no decir “déjame pensar”. Esa sabiduría la irás adquiriendo con los años, pero date el tiempo. Puedes equivocarte.

2) Enseñe:

En esta vida estamos llamados a enseñar que la vida pasa pronto, que no podemos hacer lo que se nos da la gana siempre. Y que todo tiene un límite y que tu corazón y tu conciencia siempre te advierten de lo que haces y generas en los demás. Es por eso que la clave de esta vida es la prudencia. Sé prudente. El ser prudente te hace vivir en paz con vos y con los demás. Aprende a escuchar y a observar.

3) Será grande:

La grandeza pasa por la humildad y la simpleza de vida. Deja de enredarte con tantas cosas que no te hacen bien y deja de llenarte de cosas que más te atan que te sueltan. No tomes cosas que luego te absorben y no te relaciones con personas que luego te aíslan. Aprende a cuidar tu libertad desde tu identidad y no busques grandezas al precio de cosas que luego te esclavizan y te hacen olvidar quién eres. Algo bueno está por venir.