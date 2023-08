Reapareció Alberto, pidió cuidar la paz social y justificó su silencio: “No hablo porque no soy candidato”

Tras la ola de saqueos y en medio de las acusaciones a la oposición por fomentar el desorden público, el Presidente se mostró en un acto en Neuquén, en donde apuntó contra Javier Milei y condenó la violencia.

Luego de varias semanas de completo silencio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se mostró públicamente en un acto en la provincia de Neuquén, en donde apuntó contra la oposición a quienes acusó de promover la violencia social y pidió por la “convivencia democrática” en medio de la ola de saqueos en todo el país.

“Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido que cuidemos la tranquilidad y la paz social”, indicó el mandatario junto al gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, con quien encabezó un acto de entrega de viviendas.

Al mismo tiempo se refirió a su ostracismo luego de la fuerte derrota del oficialismo en las últimas elecciones primarias, e indicó que decidió no hablar porque no se postula para los comicios de octubre, “Básicamente no hablo porque no soy candidato”, sostuvo.

“Todos están muy preocupados con mi agenda, ‘qué estamos haciendo, dónde está, por qué no habla’. Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente y tengo que seguir trabajando y resolviendo los problemas que los argentinos tienen”, agregó el líder del Poder Ejecutivo nacional durante su discurso.

Con respecto a los saqueos registrados en la provincia de Buenos Aires y en otros puntos del país, el mandatario destacó: “Hemos vivido mucha violencia en la Argentina”, al mismo tiempo que añadió, “nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos y sus ingresos, pero les pido por favor que preservar la paz social es muy importante”.

“He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota”, comentó Alberto en relación al resultado electoral de las primarias del 13 de agosto.

En ese sentido, apuntó contra Javier Milei, en especial por el video difundido en medios de comunicación donde arranca papeles de un pizarrón que representan Ministerios. “Yo pido que sigan esos Ministerio”, expresó el mandatario, en contraposición con el líder libertario.

“Quiero que cada argentino sepa que tuvo un presidente que en cuatro años dio lo mejor para poner a Argentina de pie. Soy muy consciente de que hay necesidades que hay que resolver. Por eso, para los que viven de un sueldo o reciben la ayuda del Estado, que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar el efecto de la devaluación”, concluyó.