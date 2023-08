Revés para CFK en el Senado: fracasó el intento por revindicar a la jueza del caso Hotesur

Las negociaciones de último minuto no alcanzaron para que el kirchnerismo consiga el quórum necesario para tratar el pliego de la camarista que debe definir la situación procesal de la Vicepresidenta y sus hijos en una causa por lavado de dinero.

Tras varios días de intensas negociaciones y disputas políticas, el kirchnerismo finalmente desistió la convocatoria para una sesión especial en el Senado, para tratar el aplazo por cinco años de una jueza vital para Cristina Kirchner, en la causa conocida como Hotesur-Los Sauces.

Es que el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta pretendía sesionar antes de las elecciones para ratificar en su cargo a una de las integrantes de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figeroa, que cumple 75 años en el mes de agosto y debe jubilarse, por lo que solicitó al Congreso una extensión en su cargo por cinco años más.

La importancia de la maniobra para el oficialismo, es que la magistrada debe definir sobre la causa Hotesur-los Sauces, en donde la Vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, están imputados por lavado de dinero y desvió de fondos a través de los hoteles propiedad de la familia.

Si bien los Kirchner fueron sobreseídos por un tribunal superior, ahora es Casación quien debe dar una sentencia definitiva al tema, que pretende ser cerrado antes de abandonar el poder por la ex mandataria.

Pero la situación se complicó para el kirchnerismo en el Senado, tras la baja de tres de sus aliados para lograr el quórum necesario para llamar a una sesión especial. Uno de los principales fue Alberto Weretilneck, de Río Negro, quien indicó que no quería viajar a Buenos Aires para hacerle un favor a Cristina.

Además, el bloque de Juntos por el Cambio y demás opositores anunciaron que no se presentarían en el recinto para tratar el pliego de la jueza, porque consideran que un tema tan sensible debe darse en momentos de calma y no en el fervor electoralista.

De hecho, en la sesión convocada por el oficialismo estaba el tratamiento de la designación de unos 450 jueces y fiscales a nivel nacional, que tampoco lograran tomar los cargos, gracias a la tensión producida por el oficialismo al querer imponer el tema de Figeroa.