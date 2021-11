El fallo del Ciadi es el «equivalente a dos meses de recaudación de impuestos provinciales»

10 DE Noviembre 2021 – 10:43 Para el diputado Julio Moreno el fallo es un perjuicio «muy serio para la provincia» y comentó que esos fondos van a salir de la coparticipación nacional.

Salta tendrá que desembolsar 36 millones de dólares para resarcir a Casinos Austria tras el fallo del laudo internacional que consideró «arbitraria y abusiva» la rescisión del contrato que en el año 2013 llevó a cabo el exgobernador Juan Manuel Urtubey contra la empresa Entretenimientos y Juegos de Azar SA (Enjasa), licenciataria de tómbola, lotería, juegos en vivo, casinos y juegos de mesa en toda la provincia.

El diputado provincial de Ahora Patria, Julio Moreno, comentó a El Tribuno que el fallo «es un retroceso» para Salta porque va a tener que pagar millones de dólares y consideró que es un perjuicio «muy serio para la provincia». Aclaró que el importe que tendrá que pagar Salta es el equivalente a dos meses de recaudación de impuestos provinciales.

La medida había sido recurrida por Enjasa desde un comienzo y el nivel de apelaciones llegó hasta que Casinos Austria invocó un convenio de promoción y protección de inversiones firmado por Argentina y Austria en agosto de 1992, con lo cual dejó habilitado el espacio para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) conforme un tribunal arbitral que intervino en el caso.

«Me gustaría que el señor (Juan Manuel) Urtubey y el señor (Carlos) Parodi digan cuál ha sido el negocio de la provincia en ese momento para quitarle la concesión y por supuesto que se hagan cargo de la pérdida que va a tener la provincia en la coparticipación, porque la Nación va a tener que pagar y por supuesto esa plata se le va a descontar a la provincia», expresó el legislador.

Julio Moreno, quién fuera director del Ente Regulador de Juegos de Azar y dejó ese puesto cuando asumió Urtubey, explicó que el importe que deberá pagar la Provincia al finalizar va a ser mucho mayor a los 36 millones de dólares, ya que deberá pagar los honorarios de los abogados, lo que incrementará ese monto.

«Esto son compromisos de Nación a Nación, preservando la integridad y la seguridad jurídica de las empresas privadas, es por eso que en este caso Argentina asume el compromiso de pagar y después nos quitan de la coparticipación. No nos olvidemos que nosotros tenemos un 75% de dependencia con la coparticipación», advirtió Julio Moreno.

El legislador comentó que este fallo en contra «por supuesto va traer un problema muy serio» para Salta porque las arcas de la Provincia van dejar de percibir un importe muy significativo por este juicio.

«A mi entender, esto no tenía sentido, no valía la pena hacerlo, por eso creo que habría que preguntarle al ex gobernador Urtubey por qué hizo ese cambio de titularidad, porque privatizó el juego y le dio la concesión a otras empresas. Creo que nobleza obliga de parte Urtubey y el ex ministro Parodi explicar qué lo llevó a hacerlo y en función de eso que nos tranquilice a todos los salteños por la pérdida en la coparticipación que vamos a tener», sentenció.

Al finalizar, el diputado pidió que el Gobierno provincial debería explicar cuáles van a ser los inconvenientes o cuáles serían las pérdidas que pueda llegar a tener la provincia al disminuirse la coparticpación.