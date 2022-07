SandraDomene dio a conocer lo que dijo una de las víctimas:»Nos llevaron de pu…a la casa de Wayar y no nos pagaron»

Las declaraciones de una de la abogada de la víctimas del caso Rangeón dio a conocer detalles que involucran a políticos y dijo tener pruebas de ello

SALTA (Redacción Voces Críticas) Sandra Domene la abogada querellante en el Caso Rangeón llamó la atención sobe algunas declaraciones del acusado donde dio a entender que algunos políticos de la provincia le pedían prostitutas para eventos privados, en este marco consideró que un fiscal federal debería actuar de oficio.

En dialogo con Voces Críticas la letrada manifestó que tras las declaraciones de Rangeón llevó adelante un contraste con algunos testimonios que quedaron excluidos de la causa por no guardar relación con la misma. Tal fue su sorpresa cuando encontró coincidencias comprobables con mensajes de las víctimas donde se evidenciaba que existieron pedidos personales al acusado donde se le solicitaba que lleve chicas pertenecientes a su agencia de modelos a la casa de diferentes figuras políticas de la provincia. Entre ellos se mencionó en varias oportunidades Walter Wayar.

Sandra Domene contó que un testimonio de las víctimas fue el siguiente: “A mi me ofrecieron ir a la casa de Wayar, él preguntaba por mí y quería tenerme con el” (Testimonio de la víctima)

Asimismo, Domene enfatizó en que si bien estos testimonios fueron excluidos de la causa, es menester que un fiscal federal actúe de oficio ya que estaríamos al frente de una red trata penada en el momento de los hechos por la Justicia Federal. Además, la abogada sostuvo “mas me llamo la atención que en el peritaje psicológico, Rangeón manifestó que se definía como un asesor político jactándose de tener contacto bastante cercano con personalidades de la política salteña”

La letrada sostuvo también que quien se adelantó a responder sobre este escandalo que ya está generando controversias en redes sociales y varios medios de comunicación fue Walter Wayar quien declaró no sentirse atemorizado por los dichos de Rangeón, ya que la única relación que mantuvo en ese entonces con el acusado fue una suerte de espónsoreo de su gimnasio para con la escuela de modelos que gerenciaba Rangeón.

Según Wayar sostuvo que conocía a Rangeón desde antes y sostuvo “No tengo la noticia de que me hayan mencionado en algún lado. A Rangeón lo conozco porque la madre era una trabajadora del PJ y lo llevaba cuando era chico y luego, cuando tenía su agencia de modelos y hacía desfiles, pedía auspicio de distintas empresas y a mi gimnasio le pedía auspicio, de eso lo conozco”

Por su parte, Sandra Domene comentó que las víctimas declararon que iban a la casa de Walter Wayar con Rangeón, pero que Wayar se justificó diciendo que iban a pedir apoyo económico o político. Ante las negativas de Wayar, quién se justificó en otros medios, la abogada sostuvo «que se haga cargo de lo que escribió y es él quien tiene que responder no yo, y yo doy el nombre porque él escribió y tenemos su mensaje de texto, que la semana que viene se va a mostrar; también dijo que los mensajes están, no van a desaparecer». La letrada agregó: «Él le escribió por Instagram a la primera denunciante y le confirmó que Rangeón fue con modelos dos veces a su casa, y las modelos que fueron están de testigos porque una de ellas es testigo de la causa. Una de las chicas que fue víctima dijo: » Nos llevaron de putas a la casa de Wayar y no nos pagaron». La abogada sostuvo que de eso tienen las pruebas y «que den la cara y se hagan cargo de lo que pasa. Tengo los mensajes, tengo las pruebas y siempre lo sostuve. Aparecen más nombres y la testigo dijo que teme por su vida y la de su familia.

Por otro lado el fiscal federal Carlos Amad sostuvo que algo supo sobre estas declaraciones y a su criterio sí es motivo suficiente para iniciar una investigación, pero aun así requiere de más información sobre el asunto.

