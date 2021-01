The Mandalorian: lanzaron un nuevo juguete de Star Wars… pero les quedó igual a Evo Morales

En las redes sociales no paran las comparaciones del nuevo muñeco de colección de la reconocida marca con el ex presidente Evo Morales.

La segunda temporada de la serie que se desprende del universo de Star Wars, The Mandalorian, fue uno de los éxitos que dejó el 2020, y la gran apuesta de Disney+. Sin embargo, una figura de acción recientemente lanzada de su protagonista fue noticia por su increíble parecido, no precisamente a el chileno Pedro Pascal, quién se puso en la piel del mandaloriano, sino a Evo Morales, el ex presidente de Bolivia.

Muchos fanáticos y coleccionistas se sintieron decepcionados por la falta de exactitud con los rasgos del actor, que también se destaca por sus participaciones en series como Narcos y Game of Thrones.

Pero también se ganó algunas risas por parte de los usuarios latinos, que inundaron la redes con comentarios graciosos y bromas sobre el parecido con el ex mandatario boliviano.