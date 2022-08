Twitter: 3 trucos para usar la red social como un experto

Claves para ahorrar datos móviles al usar la red social, cómo escuchar los Spaces en una computadora, y el secreto para compartir la cuenta sin deletrearla junto al arroba.

Los casi 230 millones de usuarios activos de Twitter (entre los que hay muchísimos bots, según el punto de vista de Elon Musk) estarán interesados en conocer algunos trucos para usar la red social como un experto.

Se trata de funciones disponibles en esa plataforma que mejoran la experiencia de uso. No es necesario meter las narices en el intricando y para muchos indescifrable código de la aplicación, sino de conocer opciones que están al alcance de la mano y que, no obstante, no siempre son aprovechadas.

Twitter: 3 funciones para usar la red social como un experto

Si querés sacar el máximo provecho a Twitter, entonces tomá nota de las siguientes funciones que mejoran la experiencia en la plataforma de microblogging.

Cómo ahorrar datos móviles en Twitter

La red social del pájaro azul tiene muchas funciones predeterminadas que consumen datos móviles. Eso ocurre cuando el usuario no está conectado a una red Wi-Fi y la aplicación echa mano al 4G.

En el panel de configuración de Twitter es posible deshabilitar algunas acciones que Twitter realiza y consumen datos. Para hacerlo, en la aplicación hay que tocar la imagen de usuario que está en el sector superior izquierdo de la pantalla, luego “Ajustes y privacidad” y después “Accesibilidad, pantalla e idiomas”.

Por: (Foto: Captura TN Tecno)

En ese apartado encontrarás la opción “Uso de datos”, donde aparecen diferentes ítems para determinar qué tan demandante será la aplicación. Es posible activar el “Ahorrador de datos” que carga las imágenes en menor calidad y no reproduce videos (los contenidos que más datos usan) en caso de no estar conectado al Wi-Fi.

Twitter Spaces: cómo escuchar los audios en la computadora

Tal como notan en Business Insider, la sección Spaces de Twitter fue pensada principalmente para ser utilizada en dispositivos móviles.

Para desprevenidos, Spaces son las salas de audio de Twitter, similares a la propuesta de Clubhouse. Si bien este contenido no es especialmente exitoso en la red social, recientemente nos enteramos que la compañía prevé mejoras que podrían ayudar a que los audios tengan una penetración mayor entre los usuarios.

Retomando este “truco”, si bien Spaces se centra en las apps móviles de Twitter, también es posible escuchar los audios en la versión de escritorio.

Las opciones para usar Spaces en la computadora son las siguientes:

Por invitación del anfitrión.

Con un tuit, que el anfitrión debe compartir junto con un enlace.

Con un mensaje directo, después que empezó la transmisión.

Hay que tener en cuenta que los usuarios de Twitter en Android e iOS pueden acceder a Spaces en vivo alojados por cualquier persona a la que sigan en la parte superior de la pantalla.

Cómo compartir la cuenta de Twitter con un código QR

Una opción conveniente en Twitter es compartir la cuenta con un . Esto es útil para evitar deletreos, que en ocasiones son engorrosos, especialmente cuando hay símbolos en el nombre de usuario.

Por: (Foto: Captura TN Tecno)

¿Cómo hacerlo? Es simple: al tocar la imagen de perfil verás al pie del menú desplegable el clásico dibujito del QR. Al tocar en él, se generará el código que sólo deberás mostrar para que otra persona lo escanee y vaya directamente a tu cuenta.