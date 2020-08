Video | La nave de SpaceX con la que Elon Musk busca llevar turistas al espacio tuvo su primera prueba exitosa

El cohete se elevó verticalmente a unos 150 metros de altura, se desplazó en diagonal y finalmente descendió suavemente hasta la superficie sin presentar fallas Un prototipo de Starship de SpaceX, en una experiencia que duró tan sólo 45 segundos Su lanzamiento de prueba tuvo lugar en la base de la compañía en Boca Chica, Texas, tras una serie de intentos fallidos registrados en los últimos meses.

Esto supone un gran paso para los planes de Elon Musk, que prevé realizar vuelos espaciales comerciales.

El cohete, una recreación a escala real denominada SN5, se elevó verticalmente a unos 150 metros de altura, se desplazó en diagonal y finalmente descendió suavemente hasta la superficie sin presentar fallas.

