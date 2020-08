Video | Tiburón blanco salta cuatro metros y medio y rompe récord histórico

El científico sudafricano Chris Fallows captó a un tiburón blanco saltando un metro y medio más que lo registrado hasta el momento.

En los últimos 30 años, el científico sudafricano se convirtió en un experto en tiburones blancos y cuenta con la mayor base de datos de imágenes que se conozca acerca del comportamiento del animal.

Fallows viajó a Seal Island (Sudáfrica) para participar del “Air Jaws: Ultimate Breach“, una iniciativa de Discovery Channel en el marco de la “Semana del tiburón”, que consiste en que varios expertos compitan por obtener la mejor imagen de tiburones blancos saltando desde la superficie del agua.

The winner of the Air Jaws: Ultimate Breach Off! #SharkWeek 🦈 pic.twitter.com/8xeBb88zHM