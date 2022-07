“10 millones de dólares”: quién es el argentino que amenaza a Rafael Nadal

El empresario Lisandro Borges envió una carta documento al tenista español y a su madre después de que arreglara un contrato para jugar una exhibición en Argentina

La información impactó de lleno en el mundo de la raqueta. Es que Rafael Nadal podría recibir una demanda millonaria por parte de un empresario argentino. En concreto, el tenista español habría firmado un contrato con el empresario Lisandro Borges para hacer una gira por Latinoamérica a fin de año, pero finalmente cerró un acuerdo con otra empresa. Consecuentemente, Borges reclama que lo dejaron sin nada.

En diálogo con el diario Olé, Borges indicó que trató condiciones con el agente de Nadal, Carlos Costa, para realizar la gira que lo traería a Argentina. En ese sentido, el empresario iniciará acciones legales contra el tenista: “Se le envió una carta documento a Nadal y a su madre… por desbaratamiento de derechos, mala fe y daños y perjuicios, ya que han vendido dos veces un mismo contrato, con lo cual también hemos tenido que intimarlos penalmente”.

El representante de la empresa Sport Design (la empresa asociada a World Padel Center LLC, de la que es dueño Borges), Juan Pablo Guzian Piñeyro, firmó la intimación enviada a Nadal el 13 de julio: “Queda usted debidamente notificado a partir de la recepción de la presente e intimado por el plazo perentorio de 5 días a fin de otorgar una respuesta convincente, caso contrario procederé a iniciar las acciones antedichas”.

Borges afirma que firmó con el agente de Rafa y los hermanos Giovanni y Nicolás Lapentti un convenio para que el mallorquín realizara varias exhibiciones en noviembre en Argentina, México y Ecuador. Según reportó el portal deportivo, en principio había un cuarto destino que iba a ser Chicago, pero finalmente se canceló esa opción. Por pedido de Costa se comenzó a buscar una nueva ciudad para el tour, pero la situación no era fácil por el costo que tiene contratar a Nadal.

El empresario argentino, en ese sentido, comentó que hasta había contactado al Gobierno para que apoyara el acuerdo que debía incluir, por contrato, no solo un partido exhibición, sino una clínica, un cóctel, conferencia de prensa, tres entrevistas a medios y otras acciones. Además, habían arreglado que el rival iba a ser Juan Martín del Potro, que si bien está retirado del tenis podría jugar esa exhibición.

Si bien parecía que todo estaba arreglado a excepción del cuarto partido, según Borges, del lado de Nadal arreglaron con otro empresario argentino, Marcelo Fígoli, responsable del grupo Alpha Medios y Fenix Entertainment, para traer al español a Argentina.

Tal como explica el periodista Sergio Stuart en la nota de Olé, el contrato inicial tenía una fecha de caducidad que, según Borges, se había prorrogado. Del otro lado del conflicto entendían que el vínculo estaba vencido y por eso comenzaron a tratar con Fígoli. Este punto sería clave en caso de ir a juicio, porque quien pueda probar su versión tendría la razón.

Borges volvió a hablar con Costa y luego con Fígoli, pero no llegó a ninguna solución, por lo que se vio fuera del negocio y tomó la decisión de intimar a Nadal y a su madre, Ana María Pareras Femenías, quien aparece como representante de Aspemir, la empresa que maneja los derechos de su hijo, con la que se firmó el vínculo.

“Si no nos ponemos de acuerdo en una mediación iremos a juicio. Hablé con Costa, me reconoció habernos pedido por escrito una prórroga y se jacta que no la firmó. Nadal firmó dos veces un contrato. Nosotros le vamos a iniciar un juicio por 10 millones de dólares”, le confió Borges a Olé.