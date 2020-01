EVANGELIO DEL DÍA*

*Lucas (2,16-21):*

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

*Palabra del Señor*

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Lc. 2, 16-21: *



*La alegría de anunciar.*

*1)Los pastores: *



Es la figura del que labura día a día, que la rema a la vida y la pelea. Es el pastor que cuida a su familia, que trabaja para llevar la comida a la casa, el que tiene que luchar en una sociedad difícil. Es el sencillo. En este nuevo año que iniciamos tenemos que tener el corazón como el de esos pastores. Encontrate con Jesús y no dejes nunca de buscarlo. Él es tu paz.



*2) Anunciarlo: *

Hoy comienza el año anunciando a Jesús, con tu cercanía y sencillez. Que este año no se te suban los humos, sé simple y no dejes que los miedos y la soberbia te atrapen. Anúncialo con un buen gesto cada día. No seas de esos cristianos que van a misa todos los días pero son un cemento andante. Sé un pastor que busca compartir alegría.



*3) María: *

Iniciamos el año junto a Ella, encomendamos a sus manos nuestro año y nuestra vida. Capaz que no sos muy Mariano o capaz que sí. Hacé el intento de ponerte en las manos de Ella. Ella es la estrella de la mañana, la que está cuando todo es oscuro. ¡Vamos! Que en este año nuevo, hasta el cielo no paramos…