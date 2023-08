Escalofriante lesión de Luciano Sánchez por plancha de Marcelo, que al verlo se largó a llorar

Imágenes sensibles. Al jugador de Argentinos se le dobló toda la pierna tras un golpe del brasileño, que se fue expulsado.

Luciano Sánchez, de Argentinos, sufrió una escalofriante lesión en el partido de Copa Libertadores ante Fluminense. Recibió un planchazo de Marcelo, que lo agarró con la pierna apoyada y lo rompió: al ver la gravedad de la acción, el lateral brasileño se agarró la cabeza y se largó a llorar. Imágenes verdaderamente sensibles.

No pareció ser una acción voluntaria y mucho menos mala leche por parte del ex Real Madrid, que salía del fondo con una linda gambeta y lo pisó de lleno a Sánchez. Aún así, después de revisar la acción en el monitor del VAR, el árbitro chileno Piero Maza le mostró la tarjeta roja, más que justificada más allá de que no había intención.

Sánchez permaneció tirado en el campo de juego mientras sus compañeros llamaban a la asistencia médica e intentaban consolarlo. Seguramente en las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión pero por lo visto en las imágenes tendrá para una prolongada recuperación. ¡Fuerza Luciano!

Imágenes sensibles: la tremenda lesión de Sánchez con Marcelo

El panorama de la lesión de Sánchez

¿Qué se vio en los primeros controles que le hicieron a Sánchez? Luxación completa de rodilla izquierda. Se lo intervendrá de inmediato y se prevé una recuperación de ocho meses como mínimo. Fue trasladado al Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires y en las próximas horas Argentinos informará el parte médico oficial.

Durísima lesión de Luciano Sánchez (EFE).

Durísima lesión de Luciano Sánchez (AP).

Las disculpas de Marcelo

Marcelo mostró todo su lamento, hasta con lágrimas en los ojos, y dio repetidas explicaciones sobre lo que quiso hacer. Luego, angustiado por la situación, se dirigió al vestuario de Argentinos para ver cómo se encontraba Sánchez, con quien intercambió números telefónicos para mantenerse en contacto.

Más tarde, se expresó en sus redes sociales: «Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, @luciano.sanchez03. Toda la fuerza del mundo!».

La cuenta oficial de Argentinos no tardó en responder el posteo de Marcelo: «Somos rivales, no enemigos. Gracias @MarceloM12 y a todo Fluminense por su preocupación».

«El Fluminense FC expresa su solidaridad y desea una pronta recuperación al defensa de Argentinos Juniors Luciano Sánchez, que se lesionó accidentalmente en el partido de esta noche», comunicó el club carioca.

Durísima lesión de Luciano Sánchez (AP).

Así retiraron a Luciano Sánchez tras su gravísima lesión (AFP).