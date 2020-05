💫 EVANGELIO DEL DÍA💫

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,26–16,4a):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.

Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí.

Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho».

Palabra del Señor

Jn 15,26-27.16,1-4a: No se escandalicen.

1) Dará testimonio de mi: el voluntarismo es algo que golpeó mucho a la Iglesia en algún tiempo atrás. Esto de lograr por mi mismo llegar al Cielo. Hasta que se logró demostrar que no es el voluntarismo el que te hace llegar al Cielo sino más bien es un 50 y 50%. Es vos con Dios.

2) Desde el principio: iniciamos una semana. Vamos a seguir adelante porque nosotros no nos bajoneamos ante los errores y contrariedades. Nosotros luchamos hasta el final porque queremos un mundo mejor. Damos testimonio cuando marchamos al martirio, damos testimonio cuando vamos a la guerra para llevar paz. Pero también damos testimonio cuando levantamos la basura del piso, cuando damos el lugar a una persona mayor o embarazada en el ómnibus, cuando respetamos la fila y no cruzamos el semaforo en rojo… en fin, el testimonio no pasa por cosas extraordinarias tan solo, sino también en lo simple.

3) No se escandalicen: cuántas cosas nos tocaron pasar pero seguimos caminando mas de 2000 años y seguimos, pasamos tantas cosas y seguimos. Nos mataron gente, nos prohibieron predicar, quisieron usar la iglesia para tener poder, nos prohibieron portar la cruz, nos ridiculizaron, nos minimizan por nuestros errores, en fin… tenemos tantas corrientes en contra pero seguimos. Sabes porqué.. porque no lo manejamos nosotros sino Dios. Si no llegamos a destruir a la iglesia los que estamos dentro, menos los de afuera.