EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (19,1-10):

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:

«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa».

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban diciendo:

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a …

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc 19, 1-10:

🍃🌷Baja pronto.

1) Hombre muy rico:

Hay veces que pensamos que el que tiene dinero todo lo tiene solucionado, hasta decimos «cómo me gustaría tener más dinero para resolver las cosas». Pero cuando uno más tiene más esclavo de ello se hace. Zaqueo por fuera parecía un hombre que tenía todo resuelto. Tenía de todo y en abundancia, pero por dentro era un hombre vacío y necesitado. Cuántas personas hoy están así. Por fuera parecen tenerlo todo resuelto y sin problemas, pero por dentro, lleno de vacíos. Allí te das cuenta que el dinero no hace la felicidad.

2) Quería ver a Jesús:

La gente no lo deja ver. Hay veces en la vida que nuestros compromisos y preocupaciones no nos dejan ver a Jesús. Nos lleva a esa situación de olvidarnos hasta de nosotros mismos. Cuántos no pueden ver la vida por tantas cosas que tienen que atender. La multitud te lleva y cuando menos te das cuenta te deja donde no quieres estar.

3) A tu casa:

Jesús devuelve la identidad a Zaqueo. Le recuerda que más allá de todo cargo que uno tiene, tiene algo más importante: «ser persona». Y lo que vos podés dar es muchísimo. Baja pronto, bájate de esos humos que vos mismo te creaste. Baja de esas prepotencias que vos mismo te haces y aprende a caminar en la vida con Jesús y junto a Jesús. Ponele fuerza a tu vida y volvé a encontrarte con Dios.