EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (12,54-59):

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: «Cuando veis subir una nube por el poniente, decís en seguida: «Chaparrón tenemos», y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: «Va a hacer bochorno», y lo hace. Hipócritas: si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino; no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 12, 54-59:

🌾Tu vida se encamina en tu discernir.

1) El discernimiento:

Esto es importante en tu vida, pues la vida implica un discernir y ese discernir implica tiempo. Nadie debe apurarte en tus procesos, pero el que toma la decisión es solamente vos. Así como te das cuenta de algunas cosas de negocio o de lo cotidiano, tenés que darte cuenta también de lo que es clave para tu vida. El aprender a discernir lo que es importante en tu vida y lo que es urgente, el darte cuenta qué suma en tu vida y qué resta. Hoy, recordá por favor que solo vos decidís para tu vida, los que te rodeamos podemos iluminarte, pero el que decide sos vos. Y si alguien te quiere obligar en cierta decisión ¡cuidado!

2) Lo que es justo:

Aprendé a ser justo con tu vida y con los que te rodean. En vos hay un antes y un después. Es verdad que fallamos y cometemos errores, pero recordá que todo exceso es malo y es necesario vivir en el justo medio de las cosas. Hoy vos tenés mucho para dar a esta sociedad, pero recordá que todo a su debido tiempo.

3) Negocia:

Aprende que no podés con todo y que no siempre tenés la razón. Baja un cambio y aprendé a ser humilde.