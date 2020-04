Al Pacino cumple 80 años: 5 películas para celebrar vida y obra de uno de los más grandes actores de Hollywood

2020-04-25

Aislamiento y fin de semana, qué mejor que pasarlo viendo films de un gigante de la pantalla grande. Al Pacino El 25 de abril de 1940 nació en Nueva York nació Alfredo James Pacino y nadie se imaginaba lo que el destino le deparaba: brillar en la otra costa como uno de las más grandes estrellas del firmamento cinematográfico. Hoy, cumple 80 años, por eso te traemos cinco películas para disfrutar.

La trilogía de El Padrino



El Padrino

Al Pacino será siempre Michael Corleone, el hijo pequeño de Don Vito. La primera entrega ve crecer al pequeño de la familia Corleone, capaz de desafiar a su padre alistándose al Ejército. Nadie en la familia esperaba algo así, ni tampoco que Michael llevara dentro el gen para heredar el imperio.

El Padrino II



Instalado ya en Nevada, Michael se afana en consolidar los negocios. Se enfrenta a todo y a todos. Nunca le tiembla el pulso, aunque la sangre que corra sea de su familia o haya que condenar al ‘exilio’ a su mujer. Su lucidez le lleva a ver que la Revolución cubana no es la utopía que se creen los magnates estadounidenses.

El Padrino III

El final de la trilogía, el camino de regreso al lugar en el que empezó todo, la villa de Don Tomasso, en Sicilia. Por el camino la sangre y la muerte van de la mano de un Michale Corleone cada vez más devorado por lo que ha creado, alimentado… y destruido.

Scarface

Da vida a Tony Montana. En el año 1980, Fidel Castro levanta el bloque de Puerto Muriel. Eso hace que se produzca un éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos. Uno es Tony, que sueña con una nueva vida. Sin embargo, nada sale cómo él pensaba: es encarcelado, pero logra escapar. Él y su amigo Manny deciden hacerse un nombre en la ciudad a base de trabajos sucios, hasta levantar su propio imperio. Pero no están solos en los negocios sucios…

Perfume de mujer



Scent of a Woman es un film de 1992. Esta producción cinematográfica fue dirigida por Martin Brest y fue protagonizada por Al Pacino y Chris O’Donnell. El guión fue adaptado de la novela Il Buio E Il Miele (Oscuridad y Miel) de Giovanni Arpino. También es un remake de la película Profumo di donna realizada por Dino Risi en 1974.

Charlie Simms (Chris O’Donnell),es un estudiante que proviene de una familia pobre, becado en una prestigiosa escuela preparatoria privada. Con el objetivo de ganar el dinero necesario para tomar un vuelo de regreso a casa en Navidad, Charlie acepta un trabajo como acompañante de un oficial retirado del ejército de Estados Unidos: el teniente coronel Frank Slade (Al Pacino), un amargado hombre de mediana edad ciego. Slade había decidido visitar la ciudad de Nueva York y recurre a Charlie Simms para que le acompañe. El coronel le complica la vida a Charlie, obstaculizándole los intentos de acercársele y ayudarlo, mientras, no obstante, le da una lección de vida.

Carlito’s Way

Carlito’s Way es una película de gángsters del año 1993 dirigida por Brian De Palma. La cinta está basada en las novelas del juez y escritor Edwin Torres, Carlito’s Way y After Hours. La adaptación del guion fue escrita por David Koepp. Sus protagonistas son Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller y John Leguizamo. También actúan Viggo Mortensen y Jorge Porcel. La canción de la película, «You Are So Beautiful», fue interpretada por Joe Cocker. En el film también trabajó el argentino Jorge Porcel.

El irlandés

Su trabajo más reciente. Da vida a Jimmy Hoffa, un activista sindical clave en la historia de los Estados Unidos en los años 60 y 70. Se convirtió en una importante figura regional gracias a la Hermandad internacional de camioneros. Desapareció el 30 de julio de 1975 y nunca se encontró su cadáver. Al Pacino comparte reparto con otros dos grandes del género gánster: Robert de Niro y Joe Pesci.