Mick Jagger le respondió a Paul McCartney y le tiró un palito por el debate «Beatles vs Rolling Stones»

2020-04-25

El exBeatle abrió la polémica sobre la popularidad de las bandas y el Stone no se quedó callado. Punto para Mick.

Sin dudas, The Beatles y The Rolling Stones son dos de las más grandes bandas no sólo en la historia del rock, sino de la música en general. Es por eso que ambas agrupaciones han protagonizado durante décadas el debate acerca de cuál es mejor.

Y bueno, hace una semana, el propio Paul McCartney salió a dar su opinión sobre esta discusión. El ex Beatle afirmó que «ellos tenían sus raíces en el blues. Cuando escribían lo hacían junto al blues. Nosotros teníamos más influencias. Hay muchas diferencias, y amo a los Stones, pero The Beatles eran mejores».

Ahora, fue Mick Jagger quien salió a responder. Aunque el Rolling Stone se lo tomó de maera positiva, respondió de manera contundente. «Obviamente no hay competencia», dijo y agregó que «The Rolling Stones es una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas, cuando los Beatles ni siquiera hicieron una gira por arenas, no hicieron Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de las giras de verdad».

«Comenzamos a hacer conciertos en estadios en los años setenta y aún los hacemos ahora. Esa es la gran diferencia real entre estas dos bandas. Afortunadamente, una banda sigue tocando en estadios, y la otra banda no existe», sentenció el legendario frontman.

Y vos, ¿a quién preferís?