Aníbal desafió a Máximo y respaldó la candidatura del Presidente:“No tengan miedo”

Tras los cuestionamientos del jefe de La Cámpora, el ministro de Seguridad apoyó a Alberto Fernández e insistió con que debería presentarse en busca de la reelección.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó este martes al Presidente para que vaya en busca de la reelección y pidió “no tenerle miedo a la competencia”. Los dichos del funcionario se dan luego de que Máximo Kirchner planteara el último lunes que sería “extraño” que Alberto Fernández busque su reelección en el marco de una PASO oficialista.

“Si el Presidente siente que dentro del propio Frente de Todos la mejor manera de dirimir las diferencias es por internas, no hay una anomalía, si hay que competir hay que competir”, explicó el Ministro de Seguridad.

A su vez, lo respaldó para que vaya en busca de su reelección: “El Presidente ha dado muestras acabadas de convertir una verdad horrible que le toco vivir a la Argentina con los cuatro años de (Mauricio) Macri, los dos años de pandemia, la guerra y complicaciones de todo tipo en cuanto a la deuda encontrando soluciones que muchos no ven”.

“El problema lo estamos teniendo de la puerta para adentro de las casas porque toda esa actividad que se está generando en todos los sentidos no está poniendo plata en el bolsillo de los trabajadores”, añadió en declaraciones a Radio Con Vos.

Argentina’s President Alberto Fernandez swears in Argentina’s Minister of Security Anibal Fernandez, at the Casa Rosada presidential palace, in Buenos Aires, Argentina September 20, 2021. Juan Mabromata/Pool via REUTERSPor: REUTERS

De todos modos, realizó una autocrítica sobre la actualidad del peronismo al reconocer que “no hay riqueza” de dirigentes y señalar que “no soy necio para entender que las relaciones pueden gastarse y haya algunos que no estén a la altura de las circunstancias y no aporten al contexto de lo que estamos esperando”.

Máximo Kirchner sugirió que Alberto Fernández no tendría que presentarse a la PASO del FDT

Máximo Kirchner habló el lunes pasado de la interna del Frente de Todos (FdT)de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y planteó que sería “extraño” que Alberto Fernández busque su reelección en el marco de una PASO oficialista.

En un momento de su entrevista con El Destape Radio, durante la cual dijo quecree “que Cristina no va a ser candidata en 2023″, el líder de La Cámpora se refirió a la posibilidad de que el candidato del oficialismo surja de una PASO entre diferentes postulantes.

OTROS TIEMPOS. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández durante el plenario del Frente de Todos previo a la campaña electoral. Mientras habla Máximo Kirchner, también escucha Axel Kicillof. (Foto: NA)

“Hay que ver a un oficialismo nacional en PASO. Vos sos gobierno…”, planteó Máximo, dejando lugar a varias interpretaciones. En ese momento, el periodista Roberto Navarro respondió: “Lo que vos decís es que debería reelegir el Presidente”.

El hijo de la Vice, irónico, abrió las manos en repetidas oportunidades y se limitó a sonreír antes de señalar: “Digo que para un oficialismo, que su Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño”.

“¿Y cuál es la otra opción?”, devolvió Navarro. “No, no sé. Hace mucho que no tengo idea en qué anda”, cerró el presidente del PJ bonaerense.