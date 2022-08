Clara Chía Martí ya no se esconde:eligió un vestido exclusivo de 790 euros para acompañar a Gerard Piqué

Clara Chía Marti, la joven de 23 años que enamoró al futbolista, se lució con un modelo de lujo firmado por la casa italiana Missoni.

En medio de su separación escandalosa de Shakira, Gerard Piqué ya no esconde a su nuevo amor. Fuentes cercanas al futbolista sostienen que hace varios meses está en pareja con Clara Chía Marti, una joven de 23 años que conoció en un evento corporativo. El pasado fin de semana, asistieron juntos a una boda en la Costa Brava y los paparazzis capturaron las primeras fotos de la pareja.Clara Chía Marti se destacó con un vestido de lujo

Además de generar una revolución mediática al ser fotografiados juntos por primera vez (las fotos salieron en la tapa de Hola España), las imágenes captaron la atención de los fashionistas. Es que Clara Chía se lució con un exclusivo vestido de lujo de Missoni, una de las firmas italianas de alta costura más prestigiosas.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti fueron tapa de Hola. (Foto: Hola.com)

Se trata de un modelo largo, ajustado al cuerpo, ideal para una boda de día pero sin perder el glamour. El diseño es estampado con rayas rosas, celestes, amarillas y violetas de diferentes grosores, tiene cuello halter y breteles finos.

Piqué y su nueva novia, lookeados para una boda. (Foto: Hola.com)

La pieza de lujo está confeccionada en Italia a través de clásicas técnicas artesanales en viscosa, lúrex y poliéster. ¿El precio? 790 euros, lo que se traduce en más de 230 mil pesos. El vestido solo se encuentra disponible en la reconocida plataforma multimarca portuguesa Farfetch (la página oficial de la marca no lo tiene a la venta) y solo cuenta con 3 puntos de venta en España; por eso es tan exclusivo.

El vestido de Missoni que usó Clara Chía Marti. (Foto: Farfetch)

Para completar el look, la joven eligió una cartera de color celeste en formato rectangular de mimbre, un par de aros largos dorados y zapatos con taco transparentes. Llevó el pelo suelto peinado de manera descontracturada y casi no usó maquillaje: un verdedero look efortless con toques de glamour.

Clara Chía Marti, la nueva novia de Gerard Piqué, marcó tendencia con su look para una boda. (Foto: Hola.com)

Gerard Piqué, de traje, de la mano de su nueva novia

El futbolista no se quedó atrás y, junto a su enamorada, se mostró con una apuesta de lo más elegante. Clásico, eligió un traje negro: pantalón de vestir y saco sastrero que llevó abierto, dejando al descubierto una camisa blanca con los primeros botones desabrochados.

Piqué y Clara Chía Marti: enamorados y con estilo. (Foto: Hola.com)

En la solapa del saco llevó como adorno una pequeña flor blanca y el clásico peinado revuelto que lo caracteriza completaron su apuesta de boda. ¿Cómo serán los looks de esta nueva pareja fashionista?