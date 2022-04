Consejo de la Magistratura: Gerardo Morales negó un acercamiento con Massa

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional desmintió las versiones que hablan de un acuerdo entre él y el presidente de la Cámara de Diputados por la designación de Roxana Reyes

El presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, negó haber entablado un acuerdo con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para colocar a Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura.

El dirigente brindó este martes una entrevista en CNN Radio en la que destacó que “el proyecto del Consejo de la Magistratura es un proyecto de Juntos por el Cambio y es innegociable”.

Según un rumor, “Morales habría negociado una designación, la de Reyes, para que Massa no haga en la Cámara de Diputados lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. A cambio, el titular de la UCR le daría los diputados de Jujuy para que puedan aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, que ya tiene media sanción en el Senado”.

Tras esto, Morales declaró: “Creo que es producto de la desinformación, se lanzó un tema que niego terminantemente, la representación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, en representación del radicalismo, es de acuerdo al fallo de la Corte y es innegociable, nosotros no negociamos con nadie. Nos enteramos después de la maniobra urdida en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner, que repudiamos, porque tomaron un atajo para desvirtuar lo que dice el fallo, el lugar de representación en el Consejo de la Magistratura del Senado le corresponde al PRO, y el PRO eligió a Luis Juez y le corresponde a él”.

Asimismo, sentenció: “Yo estoy tranquilo porque la Corte va a poner el punto donde hay que ponerlo. Luego, respecto a alguna apreciación de trocar una cosa por otra, se han dicho muchas cosas, no se si con la intención de desprestigiarme a mí o al radicalismo, pero otra cuestión que es innegociable es el proyecto de Ley del Consejo de la Magistratura, ese es un proyecto de Juntos por el Cambio”.

“Esas versiones no se ajustan a la verdad, no he trocado nada, como tampoco lo hizo Silvia Giacoppo que es la senadora jujeña que está en el Consejo de la Magistratura, que muchas veces la tildaron de que iba a votar de esta manera o de esta otra, y el periodista que quiera que revise cómo ha actuado en el Consejo de la Magistratura verá que siempre lo ha hecho en el marco de las decisiones que tomamos en Juntos por el Cambio”, continuó el gobernador jujeño.

Y completó: “Este tema del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial es estructural de Juntos por el Cambio. Rechazo cualquier tipo de invento y elucubración sobre que cambiamos una cosa por otra: el lugar del radicalismo y de Roxana Reyes en el Consejo es innegociable”.