Descontrol en el aire: un pasajero acosó a las azafatas, agredió al personal de a bordo y lo ataron con cinta adhesiva al asiento

Al aterrizar en la ciudad de Miami, el hombre de 22 años fue arrestado; durante el vuelo gritó incoherencias

Un pasajero de la compañía aérea Frontier Airlines que insultó y agredió a auxiliares de cabina durante un vuelo, además de acosar al personal femenino, fue atado con cinta de embalar a su asiento.

Una vez en tierra firme, el atacante fue arrestado y los sobrecargos involucrados en el hecho recibieron una sanción mientras la compañía realiza la investigación correspondiente.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando Maxwell Berry, de 22 años, comenzó a comportarse inapropiadamente en el vuelo 2239 de Frontier que cubre la ruta Filadelfia-Miami.

Según contó en su cuenta de Twitter el periodista de ABC Sam Sweeney, el pasajero habría tocado los senos de dos azafatas y, ya en su asiento, insultó a los auxiliares de vuelo que le reprocharon su accionar.

Luego de asegurar que sus padres son millonarios, se puso de pie para atacar a un sobrecargo, pero rápidamente fue reducido por el personal, que lo sujetó al asiento con cinta de embalaje.

Parte de la escena quedó registrada en video por otros pasajeros, que celebraron con risas cuando Berry fue atado.

Según se explica en el sitio One Mile At A Time, Berry fue acusado de tres cargos y no se descarta que deba pagar una fuerte multa. Sin embargo, el personal de Frontier no habrían seguido las políticas de la compañía para controlar al pasajero, por lo que los sobrecargos fueron suspendidos y se abrió una investigación.