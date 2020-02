Estas son las aplicaciones que tenés que borrar de tu celular para que funcione mejor

Seis de ellas podrían acceder a la cámara y línea, e incluso hacer llamadas tomando datos privados del usuarioPara evitar acciones fradulentas por parte de la compañía china Shenzhen Hawky podrían utilizar los datos privados del usuario.

Las 24 aplicaciones son nocivas para los dispositivos y el analista Zak Doffman de Forbes aseguró que seis de estas aplicaciones solicitan acceso a la cámara y dos al teléfono en sí, lo que significa que podrían realizar llamadas. La tienda de Google ya ha removida estas apps, pero en caso de tenerlas aún en tu móvil, Android recomendó removerlas:

World Zoo

Puzzle Box

Word Crossy!

Soccer Pinball

Dig it

Laser Break

Word Crush

Music Roam

File Manager

Sound Recorder

Joy Launcher

Turbo Browser

Weather Forecast

Calendar Lite

Candy Selfie Camera

Private Browser

Super Cleaner

Super Battery

Virus Cleaner 2019

Hi Security 2019

Hi VPN, Free VPN

Hi VPN Pro

Net Master

Candy Gallery.