EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Marcos (7,31 37):

En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los

oídos y con la saliva le tocó la lengua.

Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:

«Effetá» (esto es, «ábrete»).

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente.

El les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos.

Y en el colmo del asombro decían:

«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».



🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 7, 31-37:

¡Ábrete!

1) Sordomudo:

Es la figura de aquel que no escucha al otro pero que tampoco expresa lo que siente, sufre o padece. Cuántas veces sos sordo porque no te abrís a escuchar, porque no dejas que entre a vos el mensaje que los demás tienen para decirte, cuando no aceptas lo que otros miran de vos y en vos. Pero también esa mudez para no saber expresar ni decir las cosas a su momento, ese callarte incluso de aquello que te duele, llevándote a ser alguien que está pero que no está. Hoy no seas vos un sordomudo de la vida.

2) Lo separó de la multitud:

En esto es claro, para curarte debes tomar distancia de todo y de todos. Es necesario un momento de silencio y soledad, el encuentro con Cristo es lo que te lleva a cambiarte y sanarte. Pues la multitud puede marearte y te lleva a una corriente, y de una manera que no te sana sino más bien que te empeora. Es saber que Dios quiere darte la posibilidad de que escuches estando con Él y que hables teniéndolo a Él.

3) Hacer el bien:

Vos y yo estamos llamados a hacer bien las cosas. Vos y yo debemos aprender que lo que nos toque hacer, hacerlo bien y ofrecerlo a Dios. Trata de hacer tu trabajo de la mejor manera, ser puntual y correcto. Es poner el corazón a las cosas que hagas.