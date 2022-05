EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 14,1-6:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».

Tomás le dice:

«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».

Jesús le responde:

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 14, 1-6:

💫No se inquieten.

1) No se inquieten:

Hoy Jesús también te lo dice a vos. Cree y confía, porque Dios no te deja solo. Las situaciones difíciles de la vida siempre aparecen y están. Son desafíos y luchas que exigen de vos paz y confianza interior. La inquietud hace que entres en pánico y desconfíes de todo y de todos. Hoy cree en Jesús, porque así podrás ser una roca firme y una luz para muchos.

2) Un lugar:

Dios desde toda la eternidad te tiene pensado y sos parte de Él. Él tiene una herencia prometida y te recuerda que vos estás llamado a ser eterno. Busca ese tesoro que te propone Dios. En vos hay una pertenencia. Vos sos propiedad de Dios y Dios es, por puro amor, propiedad tuya.

3) La vida:

Es a lo que apunta tu corazón, a vivir y a ayudar a que otros vivan. Tu vida debe ser un canto a la vida, poder saber que la vida tiene un valor y recordar cuán hermoso es vivir. Porque la vida es un don y cada uno tiene que dar un gran aporte a este mundo. Hoy vos sos ese aporte de Dios para este mundo, ¡¡¡viví, goza, lucha, enamórate!!! Hasta el cielo no paramos.