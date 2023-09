EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 8,16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 8, 16-18:

💫Mostrar lo que somos es mostrar lo que tenemos.

1) Lámpara:

Una vez leyendo algo de Humberto Eco me llamó la atención lo que decía: “el dinero no cambia a la gente sino más bien muestra lo que era” dice que cuando uno era pobre no podía mostrar lo que era… según él, el dinero expone lo que uno era en esencia. Es por eso que hoy te invito a que veas cómo está tu corazón y quien eres vos, porque cuando uno busca elementos materiales para ser o para hacer, entonces puede perder su esencia misma y su propia historia de vida. Sumado a que también puede aparecer la envidia, donde la envidia no es que les molesta lo que tienes, sino que refleja que les molesta que no lo tienen ellos. La fama, el dinero, una carrera o simplemente que estés bien no es motivo de envidia para los verdaderos amigos, pero sí es una muestra de carencias para aquellos que critican y chusmean. Hoy sé vos una lámpara con tu transparencia de vida y viví el día sin estar atento a aquello que te critican.

2) Vean la luz:

La luz que ilumina tu vida y la mía es el amor. No es que me pongo romántico, pero es una realidad cristiana. Algún pensador dijo “el amor puede mantener con vida al enfermo y hacer parecer enfermo al que está saludable”.

Veamos un poco más. Cuando vos estás seguro y tienes claro quién eres y hacia dónde va tu vida o por lo menos por dónde la querés llevar, te va a alcanzar el tiempo para preocuparte por nadie. En las redes leí de alguien “yo no conozco a ninguna persona que sea mejor que yo y me odie o murmure contra mi”. Pero si le va mejor que a mí, es que trabaja más que yo y para Dios; y si trabaja más que yo y para Dios, es signo que no tiene tiempo de mirarme a mí.

Si vos trabajas para Dios no tenés tiempo de mirar al otro. Hay tanta necesidad que no hay tiempo de ver en qué se equivoca el otro. Apenas podemos con nuestras vidas, para estar mirando lo que el otro hace. Pero esto parte de la seguridad de “quién soy yo para el Señor”. Aprovecha el tiempo de soledad que tienes para vos para afianzar tu espiritualidad. Estos últimos tiempos, después de las 21, trato de relajarme y estar bien solo, sin celular y sin nada, para afianzarme en mi diálogo con Dios antes de dormirme. Trato de disfrutar ese tiempo de estar solo. Comprendí que Dios quiere sanar y elevar al individuo antes de que lleves una relación pútrida. Maneja tu tiempo de soledad para recordar que sos luz y que tenés autoestima.

3) Oscuridad:

Un punto que puede complicarte la vida es sentirte insignificante y sin nada. Es ahí mismo que se te viene la noche, porque hasta siento que la gente huele al que está caído e insignificante y se aprovecha de esa ocasión para usarte. En estos años aprendí que cuando uno no se valora, atrae a personas que acentúan tu imagen desvalorizada. Nadie te va a dar más respeto que vos. Nadie te va a valorar si vos mismo no te valoras. Hay personas que se abusan de que te sientes poca cosa y te degradan solamente para ellos. No dejes que nadie te sume oscuridad y volvé a recordar lo valioso que sos para Dios. Te dejo los tres ejes que sacan de la oscuridad, que tan bien lo enseñan los sabios y Jesús:

Conócete a ti mismo, porque nadie puede amar lo que no se conoce. Permitirme que otros me conozcan antes que yo es muy peligroso y te pueden destruir. Acordate que el conocer me da poder.

Tengo que conocer a Dios, porque si no conozco a Dios todo se cae y debo saber que la relación con Dios no es estática, va cambiando en el transcurso de la vida. Y conocer a Dios no significa ser cumplidor de normas.

Conocer al otro, porque abro mi vida a quién pasa a ser el compañero de vida, pero antes de abrir la puerta a alguien debes conocerlo o conocerla. Recordá que envejecer es cambiar de prioridades y la sabiduría mayor es saber que te llevarás secretos a tu tumba, cosas importantes de tu vida que le dirás a pocos y cosas superfluas de vos que sabrán muchos. Algo bueno está por venir.