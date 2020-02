EVANGELIO DEL DÍA*

Marcos (5,21-43):

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.»Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado.Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?»Los discípulos le contestaron: «Ves como te apretuja la gente y preguntas: «¿Quién me ha tocado?»»Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo.Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.»Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?»Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe.»No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos.Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida.»Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le djo: «Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»).La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

*Palabra del Señor*

MEDITACION DEL EVANGELIO

Mc. 5, 21-43:

*

La búsqueda de consuelo.

1) A sus pies:



Jairo está desesperado por su situación, escapa a sus fuerzas y a lo que él puede, recurre a Jesús, porque lo que más ama en esta vida, su hija, se está muriendo. Era un hombre que podríamos decir que lo tenía todo, pero una situación como la muerte de un hijo puede tirarte toda la estructura y llevarte a buscarlo a Dios como nunca en tu vida. Me viene a la cabeza esas mamás y esos papás que la reman día a día por su hijo o hija que están luchando por vivir. También me viene a la cabeza esos amigos que hasta me decían que eran ateos pero, cuando pasaron estos momentos límites, se encontraron con Dios. Son momentos duros en donde se te queman todos los papeles y el único recurso es Dios. Hoy no sé si estás en un momento así, pero quiero que sepas que Jesús está atento a vos, recurrí a él, buscalo a él y pedile que no muera en tu vida aquello que amas.



2) Hemorragias:



Era una mujer que estaba muerta en vida. La gente no se le acercaba, porque tenían miedo de quedar impuros por culpa de ella. Era una mujer que sufría por ese dolor interno, pero también por ese dolor externo, el dolor que la misma sociedad te pone y duele mucho. Jairo pide por su hija, para que no muera, esta mujer pide para volver a vivir. Hoy pedí a Dios para que vos tengas vida, para reencontrarte vos con vos mismo y volver a vivir, para que dejes de sangrar esos dolores del pasado que aún siguen quitándote vida y vuelvas a mirar adelante. Que por más que la sociedad o tu familia te hayan matado y distanciado, hoy vuelvas con Jesús a sentirte tocado o tocada. Deja de sangrar todas estas heridas que traes hace años y pedí a Jesús que te sane y te llene de paz.



3) El alboroto:

La gente llora y grita. Creo que es bueno que recuerdes que la sociedad cambia y los que te rodean también. Hoy no te olvides que no tenés que seguir a la masa, vos sos levadura. Las modas de la sociedad pasan, la fe queda. No dejes de caminar con fe en esta vida porque si te dejas llevar por los alborotos perderás la paz, y los que te rodean hasta te pueden quitar la esperanza. Lucha por lo que amas y llevalo a Jesús incluso hasta aquellas cosas que parece que no se resolverán, él te pondrá nuevamente en pie.



