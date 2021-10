Felipe Biella: «Nuestro único compromiso es con los salteños»

Felipe Biella inició su charla haciendo un repaso del gran impulso que viene generándose por una concatenación de hechos como los buenos resultados en las elecciones provinciales.

Asimismo, aseguró que el partido continua por el mismo camino que lo llevó a estas buenas experiencias: “Luego del triunfo en Capital, hicimos esta alianza con el Partido Renovador y nuevamente estamos enfrentando las estructuras nacionales, provinciales y municipales”.

“Logramos un gran triunfo en Capital porque la gente nos conoce. Ahora hemos salido a otras partes de la provincia a exponer nuestra propuesta. Además, recorriendo la provincia se puede relevar cuáles son las problemáticas, sino no las conocés. Estamos abocados en esta tarea de contactarnos con la gente”, añadió Biella.

Dejó en claro que tratan de difundir que son un partido independiente salteño: “No tenemos compromiso con nadie, con ningún espacio nacional ni con dirigentes locales. En el último año a ellos les ha ido muy bien y a Salta le ha ido muy mal. Nuestro único compromiso es con los salteños”.

Además, destacó que “es fundamental relevar todas las necesidades porque cada localidad tiene una problemática particular, más allá de los problemas en común en todos los lugares”.

Según detalla Biella, los principales problemas son: la falta de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, la falta de trabajo. En cuanto a las problemáticas particulares de la región, el entrevistado enumeró: “Por ejemplo en el norte, incrementó de manera tremenda la inseguridad a partir de la pandemia, según hemos podido relevar”.

“Hoy es una frontera colador, se transformó en un ir y venir de delincuentes que pasan, delinquen y vuelven sin ningún control. A esto se le suma los pocos recursos destinados para el caso”, concluyó.

“También hay muchos problemas de cortes de agua y luz, y variación de tensiones. Acá la gente espera poder tener un subsidio como el que se otorga por las zonas frías, en el norte hacen hasta 42 grados de calor, con lo que un aire acondicionado se transforma en una necesidad. Vamos a ayudar a gestionar este subsidio para zonas calientes que reclama la gente”, aseguró el político.

“Otra de las necesidades que nos transmite la gente, y que vamos a tratar de gestionar, es que entre los departamentos de San Martín y Orán haya una Universidad Nacional del Norte, dada a su alta densidad poblacional”, agregó.

En cuanto al sur de la provincia: “En Metán y Rosario de la Frontera te dicen que pasaron cinco presidencias, de diferentes partidos y todavía siguen prometiendo solucionar los problemas de las rutas trágicas mientras la gente se muere a diario en accidentes viales. En Metán, por ejemplo, inauguraron un Parque Industrial hace años y hasta el día de hoy no tiene agua ni luz”.

Uno de los grandes sectores que se ha visto golpeado por la pandemia fue la Educación, al respecto, el entrevistado señaló que “también estamos proponiendo una escolaridad doble, es fundamental que los chicos recuperen el tiempo perdido por la pandemia”.

Tras ser consultado por la diferencia entre Salta Independiente y otras propuestas, Biella aseguró que “nos diferencia que nosotros somos confiables, creíbles. A nosotros no nos apoya nadie, eso no ocurre con Durand Cornejo. Nosotros no queremos que nos apoye ningún dirigente, ni el gobernador, ni senadores nacionales, ni partidos políticos nacionales. Nosotros estamos en esta patriada sólo de la mano de los salteños y esa es la gran diferencia”.

“Este señor que dice que va a defender a los salteños, en realidad tiene a alguien que le está pagando la campaña, alguien lo está apoyando y por lo tanto va a ir a levantar la mano por esa gente no por los salteños”, afirma el referente de Salta Independiente.

“Por otra parte, – agregó – este señor que está hace 28 años, promueve en su campaña “recuperemos la Argentina” cuando es de ellos que hay que recuperarla. Hace 28 años que está y Salta cada vez estuvo peor, nunca fueron a defender la provincia”, cerró su idea.

En relación a los otros espacios, Biella dijo que “el kirchnerismo pone candidatos de La Cámpora a dedo. Miren lo que hicieron con el PAMI, con los pobres abuelos que trabajaron toda su vida, ni hablar de ANSes o de AFIP donde también pusieron gente incompetente de este movimiento que nos endeudó a todos durante esta pandemia y hoy tenemos una mochila terrible”.

Tampoco dejó pasar la oportunidad para dar su opinión acerca de Juntos por el Cambio: “Inés Liendo dijo el otro día que “votar a Felipe Biella es votar al kirchnerismo”. Ellos son los mejores agentes de prensa del kirchnerismo y La Cámpora, gracias a ellos es que volvieron”.

“Me parece una vergüenza lo que hizo Juntos por el Cambio al no presentar quórum para tratar esa Ley de Etiquetado Frontal que es fundamental para los argentinos».

«Para que la gente sepa qué es lo que contiene cada uno de los productos que adquiere. Van y levantan la mano sin ver qué es lo que le conviene a los salteños o a los argentinos”, manifestó con indignación Biella.

Para finalizar, dejó claro cuáles son las posturas de su espacio: “Nosotros vamos a ser una oposición constructiva, hay propuestas que son buenas como esta Ley de Etiquetado que la propusieron desde Juntos por el Cambio y luego ellos mismos no bajaron a votar para darle quórum al tratamiento de la misma, esto es ridículo”.

“Vamos a ir a defender a Salta, yo no tengo nada personal con todos estos señores que enfrentamos pero a ellos les ha ido muy bien y a Salta le fue mal. Por nuestra parte, iremos con muchas ideas, buscando consenso en diferentes provincias y regiones que tengan problemáticas comunes con nosotros. Salta es la provincia más rica de la Argentina y tiene las peores estadísticas. Vamos a trabajar para cambiar esta realidad”, finalizó.

f:InformateSalta