Filtraron un explosivo audio de Diego Maradona contra sus hijos: “Ladrones”

Se trata de un mensaje de voz que Diego Maradona le envió a su abogado Matías Morla para explicarle por qué no iba al casamiento de su hija Dalma, en el año 2018.

Pasaron casi dos semanas de la muerte de Diego Maradona y continúa el escándalo por el entorno médico que atendía al crack del fútbol. Pero no solo eso. También hay una interna entre sus familiares y el abogado del jugador Matías Morla.

En este contexto, el periodista Jorge Rial difundió en Intrusos un audio que Diego le habría enviado a Morla para explicarle por qué no iba al casamiento de Dalma, hace dos años.

“Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento”, sostuvo Diego.

Senadores del Frente de Todos quieren emitir billetes de $1.000 con la cara de Diego

Un grupo de senadores del oficialismo proponen reimprimir billetes de $1.000 con la cara del astro del fútbol.

La propuesta es impulsada por la senadora del Frente de Todos Norma Durango y acompañada por otros senadores del PJ como por ejemplo Alfredo Luenzo, Eugenia Catalfamo, Beatriz Mirkin, Silvina García Larraburu, Carlos Caserio y Gerardo Montenegro.