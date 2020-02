Friends: por el regreso de la serie cada estrella podría cobrar hasta USD 2,5 millones

2020-02-08

Los rumores de la vuelta comenzaron a rodar después de los comentarios de Jennifer Aniston

El regreso de la sitcom más famosa de la historia, Friends, podría estar más cerca que nunca. Warner Bros está a punto de concretar los acuerdos para reunir en la pantalla a los seis protagonistas de la serie estrenada en los años 90, para complacer a sus fanáticos con un nuevo proyecto que vería la luz a través del servicio de streaming HBO Max la siguiente primavera, reportó The Wall Street Journal.

Fuentes cercanas al equipo encargado del famoso encuentro, declararon al Journal, que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer podrían recibir entre USD 2,25 millones y USD 2,5 millones sólo por participar.

Aunque según el Hollywood Deadline, las estrellas que dieron vida a Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani cobrarían entre USD 3 y 4 millones por un programa especial sin guión.





A pesar de todas estas versiones, Warner Bros Television, de AT&T Inc, negaron al Journal la existencia de un acuerdo de este tipo; mientras que un portavoz de WarnerMedia no quiso responder inmediatamente a los pedidos hechos por Reuters sobre este tema.

Este nuevo reporte da esperanzas a los seguidores de Friends, quienes creían imposible el regreso de sus estrellas favoritas porque los mismos protagonistas se han negado a participar en uno.

Los rumores de un supuesto reencuentro comenzaron gracias a la actriz que dio vida a Rachel Green. Aniston se pronunció sobre el tema e hizo declaraciones confusas desde hace unos meses.

En entrevista con Howard Stern, la actriz de 50 años dijo que era casi imposible un regreso con sus entrañables compañeros de reparto: “Realmente creo que hay una idea de que, si hay un reinicio del programa, no será tan bueno como lo que era. Entonces, ¿por qué arruinarlo?”.

Días después declaró a Variety que no existía la posibilidad de reunirse en una película porque los productores de la serie se negaron. “Nuestros productores no quieren, no lo permitirían”, dijo a la publicación.

Y cuando se le preguntó si sus antiguos compañeros de reparto, Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) y David Schwimmer (Ross Geller), estarían dispuestos a repetir sus papeles, continuó: “Depende. Quiero decir, no todos nos hemos sentado en una habitación. ¿Pero nos hubiera encantado haber hecho algo juntos? Sí. Hubiera sido divertido”.