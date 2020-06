Gonzalo Quesada dejará de ser el entrenador de Jaguares

En medio de la crisis por el coronavirus que también afecta al rugby argentino, hoy se confirmó otra mala noticia: el ex integrante de Los Pumas declaró que se irá al Stade Francais

La crisis por la pandemia de coronavirus también llegó al rugby. Pese a ser uno de los deportes que más dinero manejan, el largo parate, las medidas sanitarias y la imposibilidad de jugar sin público hace que algunos de los equipos de la élite corran riesgo de desaparecer.

En esa discusión, se puso en peligro la continuidad de Jaguares, lo que comenzó a traer las primeras consecuencias: Gonzalo Quesada anunció formalmente que el 1° de julio dejará de ser el entrenador de la franquicia argentina, con la que llegó a la final del Super Rugby 2019. El hombre de 46 años seguirá su carrera en el Stade Francais de Francia

“Hace poco me llamaron de la UAR para darme una comunicación muy transparente y clara, con mucho respeto. Me contaron de la incertidumbre que rodea a Jaguares sobre lo que viene. Me lo explicaron al igual que a los jugadores. Cuando me llegó una propuesta formal, se los conté y me dieron el aval”, comentó el ex jugador de Los Pumas.

¡Hasta pronto Gonzalo Quesada! El entrenador argentino continuará su carrera como Head Coach del @SFParisRugby. Su paso por @JaguaresARG será recordado por siempre en el rugby argentino. ¡Muchas gracias por tu compromiso, entrega y convicción en todos estos años! ¡Hasta pronto! pic.twitter.com/Tiyuruk3ur — Jaguares (@JaguaresARG) June 5, 2020

“Con ese apoyo muy importante de la UAR, decidi aceptar volver a Europa. Es una oportunidad de liberar un buen contrato y ayudar al equipo. Mi decision es irme por un par de temporadas y desde mi lado las puertas tambien están abiertas para volver. Acá queda todo armado por si tengo que volver”.

Quesada había asumido en agosto de 2018 como entrenador principal de Jaguares, luego que Mario Ledesma partió a la Selección argentina masculina, Los Pumas. El entrenador fue el primero en pegar en portazo, pero posiblemente, por como se está dando la situación de la franquicia, no será el único.