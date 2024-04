Interna en La Libertad Avanza: Oscar Zago dejó de ser el presidente del bloque oficialista

Luego de una reunión de urgencia en el bloque, se decidió que el cordobés Gabriel Bornoroni, aliado de la hermana del Presidente y del titular de la Cámara baja, sea quien reemplace al legislador.

El diputado de La Libertad Avanza, Oscar Zago, fue destituido de la presidencia del bloque libertario esta noche. Será reemplazado por Gabriel Bornoroni (Córdoba), un aliado del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue tomada luego de una votación realizada por los legisladores de La Libertad Avanza en el Salón Blanco de la Cámara baja.

El cambio repentino en la presidencia del bloque se produce después del escándalo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde Martín Menem decidió suspender la constitución del cuerpo para evitar que la diputada y periodista Marcela Pagano asumiera como su titular, en una medida inédita.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de LLA por haberme elegido como nuevo presidente de bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Javier Milei para sacar adelante al país”, expresó Bornoroni en la red X, luego de ser votado en una reunión en la que no estuvieron presentes Zago, Marcela Pagano, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone.

Tras una jornada de intensas negociaciones, acusaciones y reproches, esta noche se decidió que el diputado dejara de ser el presidente de la bancada en la Cámara baja. No obstante, la incógnita que todavía quedó sin resolver es si esta decisión desembocará en una ruptura del oficialismo en el recinto. Al terminar el cónclave de esta noche, uno de los asistentes confió a Infobae que se mantendría la unidad, pero la decisión última será de Zago.

De hecho, esta tarde, durante una entrevista con LN+, el diputado anticipó que no tendría problema en dejar la presidencia: “Si quieren que deje la presidencia, la dejo. No me ato a ningún cargo. No me quedo colgado de un carguito. Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados”. En este sentido, desde su entorno, admitieron que sería una posibilidad armar un espacio propio: “Armo mi bloque y se vienen conmigo los que quieran”.

Según reveló Infobae, la decisión fue de Karina Milei, quien busca reemplazar a Zago por otro hombre de mayor confianza, como es el cordobés Gabriel Bornoroni, quien recientemente ganó una disputa en la Justicia Federal para quedarse con el sello partidario La Libertad Avanza en su provincia. Esta movida forma parte del plan de Karina para marginar a los partidos minoritarios que formaron parte de la alianza política que llevó a Milei a la Presidencia.

Los diputados que cuestionan la dirección de Zago le reprochan, entre otros aspectos, que “no contiene al bloque”, que hay muchos problemas de comunicación interna y que no es un buen orador. Asimismo, le critican errores en la negociación del proyecto de ley integral y el fallo público al creer que los artículos aprobados quedarían sancionados, a pesar de que el texto fue devuelto a comisión.

“Si hubiera algún inconveniente, la Secretaria General de la Presidencia me hubiese llamado”, había apuntado Zago. De hecho, no es el único que sospecha que el presidente de Diputados asegura que habla en nombre de la hermana del Presidente cuando en realidad impulsa su propia agenda. “Todo esto ocurre mientras el Presidente está en Estados Unidos, cuando estaba acá no hubo problemas”, dijo Pagano a Infobae tras el escándalo de la comisión.

Así, mientras una parte del oficialismo insiste en que la votación en la que se ungió a Pagano como titular de esa comisión fue legítima y se niega a removerla de ese lugar, la otra convocó al encuentro en el que se podría definir no solo el futuro del presidente del bloque, sino también su unidad.