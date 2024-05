LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

27 de Mayo

«Ven Espíritu Santo. Libérame, para que no alimente la impaciencia y el desprecio hacia otras personas.

Toma mi mirada para que pueda mirar a los demás como Jesús, con inmensa paciencia.

Contemplo a Jesús, tan comprensivo con los pecadores, tan paciente y compasivo con las debilidades de sus discípulos, tan cercano a todos.

Quiero aprender de Jesús, paciente y humilde, para encontrar descanso y alivio en mis impaciencias.

Bendigo a todas las personas que me molestan, que me desagradan, que me cansan, que me perturban, que me interrumpen.

Las bendigo para que sean cada día más bellas y santas, para que reflejen tu amor y tu hermosura.

Pasa tu mano por sus vidas para que sean felices.

Ven Espíritu Santo a mi vida, penetra en mi interior, acaríciame con tu divina calma.

Cura las heridas de mi intimidad que me llevan a rechazar a los demás.

Sana la raíz de mi intolerancia, de mis malas reacciones, y regálame el don de la paciencia.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No permitas que las críticas, desprecios, palabras ofensivas e insultos entren a tu corazón. Todas esas cosas, lo único que tienen que provocar en ti es el deseo de seguir avanzando para cumplir tus objetivos ¡ÁBRETE A LA ESPERANZA DE DIOS! Si te abres a la grandeza de Dios, estoy seguro que saborearás la victoria inesperadamente… ¡A LA MANERA DE DIOS!… ¡Buenos días!