LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

09 de Agosto

«Ven Espíritu Santo. Derrama en mi interior una profunda fe, para que pueda reconocerte.

Dame la gracia de aceptar que de verdad estás aquí conmigo en este momento. Quiero estar en tu presencia sabiendo con certeza que no me abandonas.

No puedo confiar en mi mente tan pequeña, porque tu presencia santa es mucho más grande de lo que yo podría razonar o entender.

Tampoco puedo confiar en mi sensibilidad, porque tu presencia supera todo lo que yo podría sentir, y tu amor es mucho más que lo que puede percibir mi corazón.

Por eso te ruego que hagas crecer mi fe, ya que sólo con la mirada de la fe puedo descubrirte y gozar en tu presencia.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Señor Jesús, que grandes son tus obras con las que cada día inundas nuestro existir. Tus prodigios son infinitos en mi vida: quiero recordarlos siempre, pero sobrepasan mi capacidad. Ayúdame a entender que soy un administrador de tus bienes y que no puedo desperdiciar cada gracia que me regalas. Confieso que todo lo bueno que tengo me viene de ti, y lo malo es cosecha propia. ¡Ayúdame a cambiar! Limpia este vagabundo corazón de la pereza espiritual y transfórmalo en uno nuevo que te ame con gran pasión y que su dirección siempre apunte hacia tu amor y tu perdón. Amén