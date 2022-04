LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

10 de Abril

«Espíritu Santo, te doy gracias por tu llamado de amor, porque me permites colaborar con tu obra y me das fuerzas para servirte. Acepto la misión que me has confiado para extender el Reino de Jesús. Quiero mirar el mundo con los ojos de Jesús, con la luz del Evangelio.

Ayúdame Espíritu Santo, a reconocer los desafíos del mundo de hoy, para que pueda ofrecer mi humilde aporte.

En un mundo que está perdiendo muchos valores preciosos, enséñame a comunicar el estilo de vida de tu Evangelio.

En un mundo donde muchos te buscan pero equivocan el camino, ayúdame a mostrar la belleza de tu Palabra con todas sus exigencias.

En un mundo donde muchos hermanos sufren injustamente la miseria y son excluidos de la vida social, transfórmame en un instrumento de solidaridad y de justicia.

En un mundo donde crecen el individualismo, la competencia y las divisiones, conviérteme en un instrumento de diálogo, de unidad y de paz.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Si sigues creyendo que no vas a poder, nada lograrás. Tener miedo es humano, dejarse arrastrar por él, es olvidarse que Dios está contigo. Muchas cosas de tu pasado y de tu presente, son una preparación que Dios permitió para que pudieses alcanzar mayores sueños y ser antesala a tu ÉXITO. Entiende que cuando los problemas se multiplican, cuando todo parece derrumbarse, es allí, en donde debes recordar el inmenso poder de Dios. No permitas que la fe se te apague ni que la esperanza muera. Prepárate porque lo bueno está por venir si te fías de Dios. Confía en sus promesas sobre ti, vendrán buenas noticias a tu vida y podrás disfrutar en abundancia porque Dios te ama mucho. ¡Créelo!