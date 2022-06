LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

7 de Junio

La Biblia dice: «Da y recibe» (Sirácides 14,16). El amor verdadero no es sólo dar, no es sólo hacer cosas por los demás. Es también recibir de los demás y aprender de ellos con humildad.

No basta derramarme en el otro, hacerme fecundo en él. También tengo que disponerme a recibir algo de él, a reconocer el inmenso valor del hermano.

Cuando el apóstol San Pablo habla del cuerpo místico y de la importancia de los dones de todos, allí la actitud negativa que se describe no es la de no querer dar, sino precisamente la de no querer recibir de los demás, la de no saber gozarse en el don del hermano: «No puede el ojo decir a la mano: ‘No te necesito’… Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo.» (1 Corintios 12,21.26).

La capacidad de beber del cántaro del hermano es fuente de un gozo especialísimo. ¿Acaso puede haber verdadero amor en una pareja si uno de los dos se encierra en sus esquemas, si se siente salvado en sus seguridades, y ya no es capaz de aprender del otro? ¿Ama de verdad alguien que ya no es capaz de admirarse del otro, o de escucharlo con interés, o que siente que ya no lo necesita?

El amor que derrama el Espíritu es una capacidad de dar y también de recibir, porque nos hace reconocer que no somos dioses y que necesitamos de los demás.

PILDORAS DE FE🌾

Saber que eres valioso para Dios y que nunca te abandonará en la crisis, te da las fuerzas necesarias para superar toda prueba ¡Créelo! ¡Eres una joya invaluable para Dios! Él te ama más de lo que piensas y, en las dificultades, Él te brinda protección y consuelo, porque Tú para El eres su precioso hijito. ¡Déjate conquistar por su amor! ¡Déjate abrazar por su bondad de Padre!