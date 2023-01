LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

8 de Enero

«Ven Espíritu Santo, entra en mi mente, en esa locura de mis pensamientos que me perturban. Pacifica este interior inquieto. Ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos para que reine en mí tu paz.

Ven Espíritu Santo a dominar mi mente con tu santísima calma. Armoniza ese mundo de mi mente y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustias o nerviosismos, tristezas o inquietudes inútiles.

Ven Espíritu Santo, toma esas imágenes alocadas que dan vueltas dentro de mí, para que pueda reflexionar serenamente, orar bien, y avanzar sin preocupaciones que no valen la pena.

Ven Espíritu Santo, y lléname de pensamientos bellos, que me ayuden a vivir.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

Cada día es un regalo de Dios y viene con una enseñanza maravillosa que hay que descubrir. Dios tiene planes de bendiciones para ti. Con la asistencia divina de su Espíritu Santo, ten la seguridad tú podrás superar todos esos miedos que no te dejan avanzar, déjate mover por su fuerza, invócalo, ruégale. Ten la certeza de que Dios te acompaña en todas tus pruebas y te da valor suficiente para enfrentar todas esas circunstancias que al principio te llenan de temor. ¡Confía! Muchos son los que te podrán fallar, pero Dios jamás te fallará. Confía en su amor que sana y te da fuerzas. No importa lo que estés atravesando, la última palabra la tiene DIOS.