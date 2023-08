LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

27 de Agosto

«Espíritu Santo, fuerza de mi vida, hoy vuelvo a darte gracias.

Gracias porque me colocaste en este universo para que yo haga un camino, para que aprenda a amar, para que descubra tu amistad día a día.

Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa y me ayudas a aprender algo de cada cosa que me suceda.

Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida divina.

Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más.

Cuando te abro mi mente y mi corazón puedo recibir maravillas de tu ternura.

Y siempre me llamas a volver a empezar.

Gracias Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Problemas, mala salud, desesperanza, tristezas, traiciones ¡Detente! ¡Todo pasará! Lo mejor de tu vida está por venir. Ese gran problema por el que atraviesas no es más que un trampolín que te catapultará a manifestaciones de poder que DIOS tiene preparadas para ti. Dios te bendecirá en GRANDE si le abres tu corazón y dejas atrás los malos hábitos y esa actitud tibia y perezosa. Abandónate a sus brazos y siente la fuerza de su poder. Anímate a vivir el ardor de su gozo y su arrebatadora felicidad que te espera a un pequeño pero gran paso: la conversión de tu corazón ¡Créelo!