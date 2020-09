Los jueces de Salta se resisten a donar parte de sus sueldos

El presidente del Colegio de Magistrados de la provincia cuestionó al «Fondo Solidario».

Después de que se oficializara la decisión administrativa N° 1009, que establece recortes salariales de entre el 5% y el 50% para el personal jerárquico y de apoyo del Ejecutivo Provincial, el presidente del Colegio de Magistrados de Salta criticó la medida y puso en duda su aplicación en el ámbito judicial.

Eduardo Barrionuevo dijo en «Feedback», de Canal 4, que primero quería ver el proyecto de Ley.

“Nosotros hemos sido de las primeras instituciones en generar aportes solidarios cuando se habló de la creación de un fondo. Y vamos a seguir abriendo canales, en la medida de que tengamos la claridad de que eso va a ir a la prestación del servicio de salud», dijo.

Acotó: «No tenemos problemas en ser solidarios y colaborar, pero no podemos tener gestos demagógicos. Yo no puedo decir que dono mi sueldo este mes, porque yo pago mi luz, pago mi gas, el lugar donde vivo, el transporte, tengo obligaciones contraídas… y a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de otros poderes, los integrantes del Poder Judicial tenemos vedada todo tipo de actividad económica. Nosotros no tenemos ningún kiosquito”, afirmó.

Barrionuevo ejemplificó con Juan Manuel Urtubey, quien reconoció en una entrevista el año pasado que no vivía de su sueldo, sino de su actividad privada en la cría de porcinos. “Los magistrados vivimos exclusivamente de nuestro ingreso judicial, no podemos reconvertirnos en nuestra crisis, no podemos salir a buscar ningún otro ingreso complementario. Eso hace que no sea idéntica nuestra situación a la del ejecutivo y la del legislativo. Somos los único integrantes del poder que tenemos una limitación absoluta a otro tipo de actividad económica», dijo.