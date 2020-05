Martin Guzmán asegura: “El vencimiento del 22 ya es anecdótico”

El ministro participó de un encuentro online a pocas horas de cumplirse el plazo legal para que el país y los bonistas renegocien los términos de la reestructuración de la oferta

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó este martes de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), junto a la US Argentina Business Council (U.S. Chamber of Commerce), y volvió a plantear la necesidad de que el país firme con los acreedores un acuerdo de renegociación de la deuda que sea sustentable.

“Argentina es flexible. Los acreedores trabajaron fuerte, les tomó tiempo para volver con propuestas”, aseguró.