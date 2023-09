Massa se juega mucho con el dato de inflación de septiembre: qué entusiasma y qué preocupa al ministro y candidato

Luego de haberse registrado en agosto el IPC más elevado en 32 años, el Gobierno apuesta todo a tratar de desacelerar los precios. Así viene la tendencia

Tras el dato de inflación de agosto de 12,4%, la más alta en 32 años, el costo de vida en septiembre también se consolida en dos dígitos, en un rango de entre 11 % y 13%, según las estimaciones de consultoras privadas en base a los datos de la primera quincena.

Luego la devaluación del 22% post PASO, la preocupación del Fobierno se focalizó principalmente en el precio de los alimentos por el impacto que tiene en los niveles de indigencia y pobreza, por lo cual se apuró a renovar Precios Justos., a la vez que puso en marcha esta semana la devolución del 21% del IVA para productos de la canasta básica.

En ese sentido, un informe de Consultatio Plus puntualizó que «alimentos y bebidas explicó 4,5 puntos porcentuales de la inflación de agosto» y remarcó que «este dato no es menor porque determina el incremento de lacanasta básica alimentaria (CBA), que a su vez delimita la línea de indigencia, y es políticamente difícil de digerir para un gobierno que en las primarias obtuvo menos del 30% de los votos».

En ese sentido, el INDEC informó el viernes último que el valor de CBA trepó en agosto 17%, es decir que se ubicó por encima de la inflación general, en lo que va del año acumula un alza de 94,4%,y verificó una suba de 146,4% interanual.

Y el panorama para septiembre sigue siendo preocupante. Los sondeos de las consultoras privadas reflejan que el precio de los alimentos en la primera quincena de este mes evidencia una desaceleración respecto al 15,6% de inflación que registró ese rubro en agosto aunque continúa en niveles altos.

Inflación de septiembre: ¿qué muestra la primera quincena?

Eugenio Mari, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso (L&P) comentó que «con datos hasta el 15 de septiembre el IPC L&P acumula una suba del 6,4% en el mes». Indicó que «en la segunda semana, la suba de precios se desaceleró en torno al 2,5% semanal, lo que equivale a un ritmo mensualizado de casi el 11%».

Los analistas proyectan que la inflación de septiembre será de 2 dígitos y rondará entre 11% y 13%

«Las políticas del Gobierno van en sentidos contrapuestos. Para desacelerar el IPC, se comprometió a fijar el tipo de cambio mayorista y también sumó congelamientos de precios en otros mercados como combustibles o prepagas. Pero en simultáneo lanza medidas para estimular la demanda de corto plazo que empujan el nivel de precios», evaluó.

En ese contexto, Mari dijo que «proyectamos que la inflación de septiembre se estacione en un rango de entre el 11% y el 13,5%, siempre asumiendo que no ocurra algún otro shock que afecte negativamente la demanda de pesos».

A su vez, la medición de la consultora Ecolatina -que se releva en el Gran Buenos Aires- arrojó en la primera quincena de septiembre una suba del 15,3% respecto a igual lapso de agosto. Y detalló que «en un periodo marcado por el elevado pass-through (traspaso) del salto del tipo de cambio oficial el pasado 14 de agosto, el alza fue liderada por los capítulos de Equipo y mantenimiento del hogar (+20,1%) y Alimentos y Bebidas (+18,3%)».

La consultora dijo que «para la segunda quincena del mes esperamos una moderación en la velocidad de los precios». Y fundamentó que «los diversos congelamientos aplicados en las últimas semanas (tipo de cambio oficial, tarifas de transporte, luz, gas, medicamentos, parcialmente en prepagas, y combustibles) sumado a una mayor tranquilidad de la brecha en el marco del dólar soja 4 deberían contribuir transitoriamente a una moderación inflacionaria en lo que queda de septiembre y al menos una parte de octubre».

De todos modos, la consultora proyectó que en septiembre por segundo mes la inflación será de dos dígitos por el fuerte arrastre que deja la segunda quincena de agosto tras el salto devaluatorio, por lo que planteó que las medidas tomadas por el gobierno «no evitarían que nuestro IPC se sitúe por encima del 11%».

El precio de los alimentos muestra una desaceleración en primera quincena de septiembre frente a agosto

A su vez, Camila Antequera,. analista del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, contó que «la inflación de la primera quincena fue de 4,2% con respecto a la última semana de agosto, pero al comparar con el mismo periodo del mes anterior, arroja una inflación mensual de 14,3%»

«Esto se debe a que si bien la inflación está mostrando una desaceleración (que se observa en las cifras semanales), los cálculos mensuales se mantienen elevados dado el fuerte arrastre que dejó agosto», explicó. Y acotó que estiman que en septiembre la inflación cierre en torno a 11%.

Inflación de septiembre: ¿cómo viene alimentos?

Los relevamientos de las consultoras reflejan una desaceleración en el ritmo de aumento en el precio de los alimentos en la primera quincena de septiembre. Así, los economistas proyectan que la inflación en el rubro alimentos este mes sería inferior al 15,6% de agosto, aunque nuevamente estará por arriba del índice general de precios. De acuerdo a los pronósticos, la inflación en alimentos en septiembre oscilará entre 12% y 13%.

El sondeo de Eco Go con datos al 15 de septiembre arrojó que en la segunda semana del mes el valor de los alimentos registró un alza de 2,5%, con respecto a la semana previa. Con ese dato, y considerando una proyección de variación semanal promedio de 2,2% para las próximas dos semanas,, la consultora pronosticó que «la inflación en alimentos alcanzaría 13,1%».

La consultora precisó que «el precio de la carne tendió a estabilizarse luego de la fuerte disparada que experimentó en las últimas semanas tras la devaluación». En agosto, el rubro carne y derivados verifico un incremento de 24,5%, y los economistas alegan que más allá del retraso que llevaba, influyó en la implementación del dólar maíz (insumo básico para su producción).

«En promedio, en septiembre los precios de los alimentos acumulan un incremento del 10,3% mensual. Hay que considerar que este dato incorpora el fuerte arrastre de agosto (5,2%)», puntualizó.

El precio de la carne muestra cierta desaceleración en septiembre tras haber subido en agosto 24,5%

A su vez, el índice de alimentos y bebidas de la consultora LCG con datos a la primera quincena del mes refleja que «en lo que va del mes los precios acumulan una suba de 3,3% y la inflación mensual se ubica en 9,7% promedio en las últimas cuatro semanas y em 7,6%punta a punta».

Según el sondeo, a la segunda semana de septiembre, tomando la variación promedio de las últimas 4 semanas, lideran la suba en alimentos el valor de las frutas con un alza de 15%, seguida por carnes 11,5%, bebidas e infusiones 10,1%, y verduras 9,9%.

Por su parte, Antequera sostuvo que el rubro alimentos en la primera quincena de septiembre «viene mostrando un ritmo un poco superior al nivel general, según nuestras mediciones, viene subiendo a un ritmo cercano al 2% semanal», con lo cual «estimamos que la inflación de este sector podría alcanzar el 12% mensual», precisó.

Inflación «dosificada»: qué opinan expertos

Ante el mal dato inflacionario de agosto, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein anunció que el ministerio de Economía difundirá los viernes la inflación semanal en base al sondeo que efectúa la secretaría de Politica Económica bajo su conducción.

Y en ese marco, el funcionario indicó que «luego de un pico de inflación semanal estimado del 4,8% en la tercera semana de agosto, registro muy influenciado por la devaluación, la inflación semanal fue cediendo, y .en la primera semana de septiembre (entre el 4 y el 10 de septiembre) habría alcanzado un valor del 2,1%».

«Si bien el valor semanal sigue siendo muy alto, se encuentra ya bastante más en línea con valores previos a la devaluación del mes de agosto. Estimamos que los registros semanales de inflación acentúen y consoliden su tendencia a la baja en las próximas mediciones», remarcó.

El viceministro Gabriel Rubinstein anunció que los viernes se informará la inflación semanal en base a sondeo de Economía

Para los analistas, no es acertada la decisión de difundir la inflación semanal. En ese marco, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go opinó que » quieren mostrar que hay un poco más de tranquilidad de los precios semana a semana, porque el dato final de septiembre va a estar muy apalancado por el arrastre estadístico».

«Está claro que es una decisión oportunista. Creo que lo que están relevando no es IPC sino alimentos, pero no está aclarado, no hay una metodología detrás. Lamentablemente están quemando una herramienta que podría ser útil en el futuro pero la forma en que lo hicieron no me parece la mejor», cuestionó.

El economista dijo que «yo hubiera utilizado los índices privados para mostrar que hay menos impacto, pero usar el relevamiento que tienen ellos de esta manera no me parece la mejor forma, es un termómetro más, sirve para tener información, pero no lo han presentado de la forma adecuada».

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores consideró que «el objetivo es tratar de cambiar las expectativas a medida que se acerque la elección, creen que anticipando el dato no va a quedar tan pegada la mala noticia del dato de septiembre, que va a ser publicado muy cerca de los comicios de octubre».

Y juzgó que es una decisión «electoral» que «en la medida que les salga mal, probablemente lo dejarán de lado, porque si se acelerase la inflación no va a ser conveniente para el relato».

Al respecto, el economista Andrés Borenstein criticó que «el Gobierno saca (el dato semanal) sin mostrar metodología y con la esperanza de llevar tranquilidad a la gente porque la inflación semanal viene menguando», y juzgó que es un desacierto comunicacional, ahora la inflación semana viene bajando, pero qué pasará cuando vuelva a acelerar». Te puede interesar

«La inflación de la primera semana fue de 2,1% lo que equivale a 195% anualizada. Ahora seguramente están más relajados», ironizó a través de un podcast en la red social X. Y esgrimió que «es lógico que puertas adentro el gobierno tenga su seguimiento pero publicarlo es poner la inflación semanal en la agenda política, justo lo que no se necesita para calmar expectativas.