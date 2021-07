Papelón en Independiente: Moyano y compañía, con problemas para leer en la Asamblea

El presidente del Rojo, Hugo Moyano, tuvo problemas con la lectura de un acta y terminó con insultos a opositores a su listavivió este miércoles unaespecialque empezó con problemas de lectura de un acta por parte de su presidente, y terminó con insultos del mismo a opositores a quienes trató de

Fue en una reunión directiva en la cual se aprobó por mayoría el presupuesto del club hasta junio de 2022. Cuando comenzó la cumbre, Moyano empezó a leer el temario oficial y ya desde el primer minuto el sindicalista tuvo dificultades para leerlo, por lo que le pasó las hojas a Héctor Maldonado, secretario general del Rojo, que tampoco pudo interpretar con claridad lo que decía el anuncio.

Pero el bochorno no terminó ahí. Según se puede ver en la filmación, en medio del debate hubo un fuerte grito de “¡Moyano delincuente, sinverguenza!” ,tras lo cual un grupo de presentes salió hacia fuera del gimnasio en busca de la persona que lo había gritado.

Ante esto, el presidente se defendió: “Hay que tener agallas para conducir una institución como un club deportivo porque sin agallas no se puede conducir. Por eso estos imbéciles que putean y rajan a la mierda… Si tuvieran agallas vendrían aquí y lo plantearían. Parece que están surgiendo estos marmotas que no sirven ni para espiar, esos estúpidos que empezaron a aparecer ahora. No nos asustan”.