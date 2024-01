Pepe Albistur reculó tras el video viral y sostuvo que “no era en alusión a Milei”

El exsecretario de Medios de Néstor Kirchner habló del video que se filtró sobre “Semana Santa” y criticó duro al vocero presidencial: “Dice boludeces”.

Desde una reposera de Pinamar el exfuncionario kirchnerista se refirió al video en el que aparecía comiendo pochoclos y el que se interpretó como un sombrío pronostico para la presidencia de Javier Milei. “No era en alusión a él”, afirmó.

“Como les dije compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril“, sostuvo José “Pepe” Albistur en la grabación que se viralizó en redes sociales durante el último fin de semana.

Ahora, el exsecretario de Medios de Néstor Kirchner reculó y dio una curiosa explicación de sus palabras.

“Yo no tengo redes sociales, no publiqué ningún video. Tengo un grupo de WhatsApp entre amigos y compañeros, algunos de ellos votantes de Milei. Y nos hacemos chistes, ¿viste? Algunos muy pesados. Yo tengo sentido del humor. Alguno de ellos lo habrá compartido y así salió a la luz“, comentó en diálogo con La Nación.

“En ese contexto, yo mandé una reflexión mientras comía pochoclo. Reflexioné sobre la actualidad del país, la comparé con Semana Santa y dije que no sabíamos si caía en marzo o abril. Pero no era en alusión a Milei“, sostuvo.

Y continuó: “Hacía referencia al tratamiento y posible salida del proyecto de ley ómnibus, que también podríamos rebautizar como proyecto remise. Y lo dije también en referencia a la situación interna del peronismo. Marzo y abril son las únicas dos instancias que el espacio tiene para reagruparse. Iba por esos lados”.

El exfuncionario también se refirió a la prensa y al vocero presidencial, Manuel Adorni, en muy duros términos: “Los medios dicen boludeces. También lo hace este chico, el vocero presidencial. ¿Cómo se llama? Adorno (sic). Me acusan de golpista”.

“A ver. Yo soy peronista y el peronismo siempre ha llegado al poder con los votos de la gente. Si hay algo de lo que no me pueden tildar es de golpista. Me parece una chiquilinada lo que hace el Gobierno. Se agarran de cualquier cosa. No me transfieran sus inseguridades a mí”, comentó.